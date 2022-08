30 ago 2022 17:11

COME TE LE CANTA GIORGIA – LA MELONI SE LA PRENDE CON LE ARTISTE, DA LEVANTE A ELODIE, DA GIORGIA FINO ALLA BERTE’, CHE SI SONO SCHIERATE CONTRO DI LEI – “OGGI IL MOOD DEGLI ARTISTI È "MI ALZO E INSULTO GIORGIA MELONI". NON È CHE LO FANNO PERCHÉ PENSANO CHE QUESTA SINISTRA DEMOCRATICA POI NON LI FA PIÙ LAVORARE?”