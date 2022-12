COME TE LO SENTI ‘STO NATALE PIU’ LGBT O BDSM? - IL MERCHANDISING NATALIZIO PUNTA ALLE TASCHE DEI PORCELLINI MARAMALDI DI TUTTI I GENDER - BARBARA COSTA: “GREMBIULI, FEDERE E DEI CUSCINI, E FELPE, E LENZUOLA, COPERTE, UTENSILI CULINARI, SONO TUTTI SÌ ADDOBBI DELLE FESTE COME PURE ALTA RIVENDICAZIONE DI SESSUALITÀ ALTRE CHE SONO STATE TENUTE CATTIVAMENTE IN GHETTI. MA CHE ORA ESPLODONO. E QUINDI VAI CON GONFI SENI DA PALPARE! CREATURE A GRANDEZZA FINANCHE NATURALE, PER ONANISTICHE LUSSURIE, GIOCHI NATALIZI…”

Barbara Costa per Dagospia

natale grembiule babbo nudo

“Don’t break my balls!”, “I like your balls!”, “Jingle my balls, call me your Santa Claus”! Babbo Natale si cala i pantaloni, mette i boxer e scappa al mare, mete esotiche e ottime per la tavola da surf, ma si guardi bene che Babbo Natale è: Xmasexual! Natale è camp, “Christmas as camp”, le sessualità non etero hanno invaso la Festa più Santa dell’anno, reclamando a gran voce un posto accanto e insieme all’etero in merchandising dove l’etero classico Babbo sornione lavora con colleghi esibenti la loro personalità.

Che non ha più niente a che fare – non ha mai avuto a che fare – con l’icona gay tutto mossette e strilli e leziosità, ma sono Babbi Natale p-e-r-s-o-n-e che mettono in discussione ogni ordine dagli etero per loro stabilito. E li ribaltano con immagini ironiche e però eloquenti, che non scordi. Il fisico più possente e culturista, per decenni simbolo di virilità, è virile ma in chiave mica etero e in divisa rossa si scusa con le ragazze, perché lui preferisce “a bag of dicks!”.

natale water

Ogni codice natalizio è alterato e fatto strumento avanzante ogni legittimità, con gli altri, e vicino agli altri, e a Natale seduto a tavola con i parenti. Non v’è oggetto domestico scevro da frasi, messaggi, umoristici ma ficcanti e avocanti una identitaria e personalissima sessualità.

Grembiuli, federe e dei cuscini, e felpe, e lenzuola, coperte, utensili culinari, sono tutti sì addobbi delle Feste come pure alta rivendicazione di sessualità altre che altre non sono – mai sono state – se non per voleri culturali, sociali, per troppo tempo tenute cattivamente in ghetti. Ma che ora, no, più preciso da un po’, esplodono, e pure a Natale, e specialmente a Natale, caricando la Festa tra le Feste di una… quotidianità, e di abitudini normalizzanti.

natale borsa lick

Ma Natale se è LGBT+ è anche BDSM, è "Kinkmas", etero e no, e vi sono renne, pan di zenzero e ogni cibo il più tradizionale e simbolo del Natale preso a mezzo per dare luce e spazio e perché a sessualità "alternative", un po’ tutte sadomaso. Il letto si colora dei toni del Natale, sì, ma quali lenzuola se non quelle più adatte a tener maniglie e funi, e imbeversi di coiti pissing, di squirting? E icone muscolose con pallina sadomaso in bocca, immobilizzate in kink-xmas sodomizzazioni.

E slang, battute, e volgari sì e no, che non risparmiano il bagno, e si infiltrano e stampano fin sui rotoli di carta igienica, o su palle per l’Albero di Natale e, per chi vuole, e per chi lo è, e per chi non ci resiste, ecco i cuscini anime sadomaso con creature orientali stilizzate dagli immancabili slip bianchi e candidi, e gonfi seni da palpare! Creature a grandezza finanche naturale, per onanistiche lussurie, giochi natalizi, etero e no. Merry Christmas Asshole! Babbo Natale twerka. E pattina augello al vento. Le renne son drag. E anche Cristo è arcobaleno.

