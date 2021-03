Federico Rocca per "www.vanityfair.it"

beatrice venezi

Quarta serata del 71esimo Festival di Sanremo: immaginate di venire, nell’ordine, dopo un’attrice lanciatissima che si è fatta conoscere dal grande pubblico per un ruolo conturbante in una serie già cult, una cantante dalle gambe chilometriche e dagli occhi da cerbiatta tutta di rosso passione vestita e una top, ma che dico una… la top model del momento, icona di bellezza, fascino e glamour in tutte le galassie.

E immaginate di essere una giornalista, affermata e nota, sì, ma una giornalista, di avere abbondantemente scavallato la sessantina e di dover affrontare quel palco dove tutti ascoltano quello che dici e quello che canti, ma che soprattutto guardano quello che indossi.

maneskin

E tu che fai, per non deludere l’appetito glamour del pubblico? Barbara Palombelli, signora dell’Ariston per la quarta serata del Festival, fa l’unica cosa che ha senso fare. Che poi è anche la migliore: si veste bene. Si affida alle mani di Giorgio Armani e affronta a testa alta il palco con tre mise che non possiamo che definire classiche, equilibrate, rigorose, precise, intramontabili, misurate. Possiamo dirlo? Eleganti. Alla faccia di sorprese ed effetti speciali. Perché la coerenza è anche una questione di giacche sartoriali e di abiti in velluto nero. Forse non solo, ma anche.

Amadeus in Gai Mattiolo

Quella giacca, quella giacca...

Voto: 5 1/2

noemi

Fiorello in Giorgio Armani

Fiorello è Fiorello, Armani è Armani, e tanti saluti a casa.

Voto: 8

Beatrice Venezi in Giorgio Armani e gioielli Bvlgari

Bella ma non balla. E infatti dirige.

Voto: 6 1/2

Davide Shorty

Però credimi, vendono anche dei bei completini blu che sono un amore.

Voto: 5

annalisa

Folcast in Paolo Pecora Milano

Tra lui e Shorty, sarei un po' imbarazzato nella scelta per un "copia il look".

Voto: 5 -

Gaudiano in PiaLauraCapri

Ci si è spento anche l'azzurro della prima serata...

Voto: 6

Wrongonyou in Dolce&Gabbana

La vedo nera.

francesca michielin e fedez

Beatrice Venezi in Giorgio Armani e gioielli Bvlgari

Primo cambio d'abito dopo 10 minuti. E chi sei, Arturo Brachetti?

Voto: 6/7

Annalisa in Blumarine

No signora, mi spiace, le minigonne sono finite. Non lo vuole provare un bel tailleur?

Voto: 5/6

Aiello in N° 21

Il Corvo 3.

Voto: 7

I Maneskin in Etro

Hot stuff.

Voto: 7

beatrice venezi copia

Barbara Palombelli in Giorgio Armani

Struca il boton! Ah, non è la zia Mara?

Voto: 6

Noemi in Dolce & Gabbana

A prova di critica (ok... adesso non resta che cambiare colore dei capelli)

Voto: 8

Orietta Berti in GCDS

La perla della Riviera.

Voto: 7

gaia

Zlatan Ibrahimovic in Brunello Cucinelli

Ti spiezzo in due.

Voto: 7

Colapesce e Dimartino in Dolce & Gabbana

Miami Vice. Ma con scarpe fighissime.

Voto: 7+++

Max Gazzè

Il cantante mascherato era sabato scorso.

Voto: 4

Willie Peyote in Antonio Marras

Non serve ricamaerci molto su.

Voto: 6 +

Malika Ayane in Giorgio Armani

Che mash up tra Jasmine e Frozen!

madame

Voto: 6 1/2

Achille Lauro e Boss Doms in Gucci

Chiamatemi per il lancio del bouquet.

La rappresentante di lista in Valentino

Si può esprimere una preferenza? Ecco, fatto.

Voto: 9

Madame in Dior

Così surreale da essere vero.

Voto: 7+

Arisa in Atelier Emé

Canta "Potevi fare di più". Sì, ma anche vestirti di meno.

Voto: 6-

Zlatan Ibrahimovic in Brunello Cucinelli

Niente ammonizioni.

fulminacci

Voto: 6 1/2

Coma Cose in MSGM

Pià bella la canzone del look. Ma la canzone è bellissima.

Voto: 6/7

Mahmood in Burberry

Una partolina soltanto: figo.

Voto: 8

Amadeus in Gai Mattiolo

Se con le giacche siamo già arrivati al rosa, tremo all'idea della palette in serbo per domani.

Voto: 4 1/2

Fasma in Dolce & Gabbana

Non è che ci sia poi granché da commentare.

Voto: 6

Barbara Palombelli in Giorgio Armani

colapesce e dimartino

Senza monologo avremmo dato anche 8.

Voto: 6/7

Lo stato sociale

Superfluo parlare di look.

Voto: 5

Francesca Michielin in Miu Miu e Fedez in Versace

barbara palombelli copia

Tutto è giusto; ma tutto è anche abbastanza sbagliato.

Voto: 6

Alessandra Amoroso in Dolce&Gabbana

Classicone un po' fuori tempo massimo.

Voto: 6--

Emma Marrone in Gucci

Un po' frou frou e un po' anche no.

Voto: 6 1/2

orietta berti

Ghemon in Marni

Così, d'istinto, ti viene voglia di lasciargli la mancia.

Voto: 5/6

Extraliscio in Dolce&Gabbana

Quel che vedete, quello è.

Voto: 6

Francesco Renga in Dolce & Gabbana

Renga vestito da Renga. Avanguardia pura.

Voto: 6

Gio Evan

Manca giusto la pioggia di locuste.

Voto: 3

la rappresentante di lista

Ermal Meta in Dolce&Gabbana

Si finiscono col rivalutare le tanto vituperate giacchette scintillanti.

Voto: 6

Fulminacci

Nam myoho renge kyo.

Voto: 7

Gaia in Salvatore Ferragamo

È molto più bella degli abiti che le fanno indossare.

Random in Dolce&Gabbana

Nome omen.

Vot0: 5

barbara palombelli

Matilde Gioli in Giorgio Armani

Credibili e/ma sexy.

Voto: 6/7

Bugo in Andrea Sagrini

Ormai alla vestaglietta, quest'anno, ci siamo assuefatti un po' tutti.

Voto: 6----