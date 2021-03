COME TI VESTI? QUALCUNO SALVI CASADILEGO, INFAGOTTATA IN UN VESTITO OSCENO - FEDEZ E MICHIELIN USCITI DA UN FILM DI TIM BURTON – GIULIANO SANGIORGI VERSIONE LUCA ABETE - WILLIE PEYOTE E SAMUELE BERSANI TESTIMONI DI NOZZE – ARISA E MICHELE BRAVI PIZZI E TENTAGGI A CASACCIO – EMMA MARRONE NON SBAGLIA – IL GRIGIORE SCIATTO DI MADAME – GAIA E IL DISTURBANTE GUANTO CELESTE CON LE FRANGE – ANNALISA FA VEDERE LE COSCE E CI RIPORTA NEGLI ANNI ’90 – VITTORIA CERETTI RISVEGLIA I NOTTAMBULI CON UN ABITO VEDO E BASTA… - VIDEO

Federico Rocca per "www.vanityfair.it"

Terza serata del 71esimo Festival di Sanremo: all’Ariston atterra la super top Vittoria Ceretti. Alla quale, per definizione, addosso sta bene tutto. Figuriamoci se non le stanno bene un divin Valentino, un classico Armani e un conturbante Versace.

Ma oltre ad ammirare la celestiale presenza della top, prendiamo atto di come in quel dell’Ariston evidentemente i cult movie non li abbia visti nessuno. Altro che La signora in rosso e Men in Black: sul tavolo della roulette dello stile di quel casinò che è Sanremo i signori uomini puntano tutto proprio sul rosso.

Natale e capodanno sono già un lontano ricordo, ma poco importa. Pioggia di giacche e completi in rosso squillante sul palco: da Bugo a Mirco Mariani degli Extraliscio, dal trionfatore Erma Meta che si limita ai pantaloni tinta Gabbino fino a Dario di La rappresentante di lista, che opta per una più sofisticata tonalità corallo. Per arrivare ai conduttori: Amadeus, fedele fino alla fine alla linea del glitter, e Ibrahimovic. Al quale per evidenti motivi non ci sentiamo di criticare proprio nulla.

L’Arisa della prima puntata, a questo punto possiamo dirlo, ha fatto scuola. Ma l’avrà fatta con la didattica a distanza?

Amadeus in Gai Mattiolo

Alla terza serata sembra già Natale. Ah come passa il tempo quando ci si diverte.

Voto: 5

Fiorello in Giorgio Armani

Così elegante da risultare casual.

Voto: 7

Negramaro

In equilibrio sulle nuances.

Voto: 7

Noemi in Dolce&Gabbana

Ce li abbiamo, facciamoli pur vedere. Gli abs, dico.

Voto: 6 1/2

Neffa in Dolce&Gabbana

Regolare.

Voto: 6/7

Fulminacci

Boh.

Voto: 5

Valerio Lundini

Bah.

Voto: 5/6

Roy Paci

Buh.

Voto: 5 1/2

Vittoria Ceretti in Valentino Haute Couture e gioielli Bvlgari

Servono parole?

Voto: 9

Zlatan Ibrahimovic in Brunello Cucinelli

Goal!

Voto: 7+

Francesco Renga in Dolce & Gabbana

Caruccio sempre.

Voto: 6/7

Casadilego

Qualcuno non ti vuole bene, dai retta a un amico.

Voto: 5

Extraliscio in Dolce&Gabbana

Sottili astuzie per farsi notare numero 1: vestiti di rosso in mezzo a una band vestita in nero.

Voto: 6

Fasma e Nesli in Dolce&Gabbana

L'effetto è un po' "il tipo a posto con il suo amico strano".

Voto: 6

Bugo in Benevierre

L'hanno fatto girare lo smoking di Arisa, vedo.

Voto: 6 1/2

Francesca Michielin in Miu Miu e Fedez in Versace

L'hai visto il nuovo film di Tim Burton?

Voto: 6

I Maneskin in Etro e Manuel Agnelli in Emporio Armani

Anche lui L5-S1?

Voto: 7 ++

Random e i The Kolors

Reference: Stendhal.

Voto: 5/6

Willie Peyote e Samuele Bersani in Carlo Pignatelli

Li vorrei tantissimo come testimoni di nozze.

Voto: 7

Orietta Berti in GCDS

Red dalla testa ai plateau.

Voto: 6/7

Zlatan Ibrahimovic in Brunello Cucinelli

Invernalissimo.

Voto: 6 +++

Gio Evan

Il fatto che sia il poeta prefeito di Elisa Isoardi la dice lunga.

Voto: 4

Zlatan Ibrahimovic in Brunello Cucinelli

Qui la questione si fa seria.

Voto: 6

Ghemon con i Neri per caso

Lava Zlatan a 90° e vedi come ti esce dalla lavatrice.

Voto: 5 1/2

Vittoria Ceretti in Armani Privé e gioielli Bvlgari

Le sta meglio che a una modella. Ah, già.

Voto: 9

La rappresentante di lista in Valentino

Il genderless al suo meglio.

Voto: 9

Donatella Rettore

Strampalatissima.

Voto: 5 il look, 10 all'artista

Arisa in Maison Margiela e gioielli Cartier e Michele Bravi in Balde

C'è da fare qualche riflessione. prego, iniziate voi.

Voto: 5

Achille Lauro in Gucci

Un costume di scena, più che un abito. Come valutarlo?

Emma Marrone in Gucci

Mai stata così dea.

Voto: 8+

Madame in Dior

Grigiore.

Voto: 5

Amadeus in Gai Mattiolo

Fresco come un marron glacé.

Voto: 5/6

Lo stato sociale con Emanuela Fanelli in Ermanno Scervino

Non memorabili, ecco.

Annalisa in Blumarine e gioielli Rue des Mille e Federico Poggipollini

Revival 90. Proprio quando speravamo di esserceli levati di torno?

Voto: 6

Gaia in Salvatore Ferragamo

Frange, asimmetrie, guanti. Si calmi, signorina!

Voto: 5 1/2

Lous and the Yakuza

Avercene.

Voto: 8

Vittoria Ceretti in Versace e gioielli Bvlgari

Bella. Ma tanto.

Voto: 9

Colapesce e Dimartino in Dolce&Gabbana

C'è chi osa (un po'). E chi no.

Voto: 6/7

Coma Cose in MSGM

Dio li fa e poi MSGM li accoppia.

Voto: 6

Malika Ayane in Giorgio Armani

Ben rappresentata anche l'eleganza più classica.

Voto: 7 +++

Max Gazzè in Sandro

Innocuo.

Voto: 6

Ermal Meta in Dolce&Gabbana

Un anno in cui gli uomini sembrano gradire molto il rosso. Nonostante la zona.

Voto: 6

