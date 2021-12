29 dic 2021 19:46

COME TIRA IL “BOA” - ARCHIVIATA DEFINITIVAMENTE L’EX MOGLIE MELISSA SATTA, IL CALCIATORE KEVIN PRINCE BOATENG SI BUTTA SULLA BOMBASTICA MODELLA E INFLUENCER BERGAMASCA VALENTINA FRADEGRADA, “FAMOSA” PER INDOSSARE AL CONTRARIO IL PEZZO DI SOPRA DEL BIKINI E CAMPIONESSA DI WUSHU, UN TIPO DI KUNG FU - I DUE SONO ALLE MALDIVE INSIEME E HANNO FATTO PURE UN TATUAGGIO DI COPPIA COME I BIMBIMINKIA INNAMORATI… - FOTO