Sul numero di Gente, in edicola dal 17/7, ci sono le immagini esclusive dell’arrivo di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Olbia, per la prima volta con la compagna Marta Fascina. Il giorno seguente, a sorpresa, è atterrata anche la sua ex moglie, Veronica Lario, giunta in Costa Smeralda dopo anni di assenza, forse per festeggiare i compleanni dei nipotini.

Tutti, separatamente, si sono diretti a Villa Certosa dove da settimane ci sono le figlie Barbara ed Eleonora con le famiglie. Nelle nostre immagini si vedono anche le due ragazze e i rispettivi compagni mentre prendono un aperitivo con la Fascina. Il clima pare molto disteso e familiare.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA IN SARDEGNA