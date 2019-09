COME VIVERE, MALE, SENZA MOANA POZZI - BARBARA COSTA RACCONTA LA SIGNORA DEL PORNO - DAGO: “L'UNICA CHE RIUSCI' A ENTRARE NELLE CASE DI TUTTI E GRAZIE A LEI IL PORNO PERSE L'AURA INFERNALE PER DIVENTARE UN ADDITIVO PER STIMOLARE IL NOSTRO IMMAGINARIO" – LA STORIA CON BETTINO CRAXI E LA MORTE, 25 ANNI FA (PRESE L'AIDS DA JOHN HOLMES ) – VIDEO + FOTOGALLERY

FANTASTICA MOANA:

https://bit.ly/2kxiE6U

MOANA LA SCANDALOSA:

https://bit.ly/2lRga3e

MOANA LA BELLA DI GIORNO:

https://bit.ly/2kGKrSh

1 – MOANA POZZI A 25 ANNI DALLA MORTA

Barbara Costa per Dagospia

moana pozzi 1

“Baciami sulla bocca, toccami, spogliami, accarezzami la f*ga, leccala e succhiala come sai fare tu. Adesso lascia che te lo tiri fuori e che ti masturbi, ma non devi venire, quello lo farai dopo, su di me, e dove vorrai. Dai, leccami di nuovo, fammi godere, e mentre sto ancora venendo, mettimelo dentro e sc*pami, sc*pami tanto, fino in fondo, davanti e dietro…”

moana pozzi 5

Hai appena letto e goduto di un estratto delle porno-performance che la grande Moana Pozzi faceva dal vivo, quando dava lezioni di sesso e piacere all’Italia. Lezioni, spettacoli per i quali è stata condannata a 2 anni e mezzo di galera, ma lezioni con cui Moana ha dato la "sveglia" a un’Italia addormentata, del sesso curiosa ma fobica, paurosa. Moana, lei lo sapeva benissimo, che siamo un Paese bacchettone, dove tutto si può fare basta non dirlo e non mostrarlo, e invece lei lo diceva e lo (di)mostrava, eccome, orgiava, succhiava, pornava, si faceva 5, 6 maschi per volta, ma pure tutti insieme, e se ne lamentava, che non le bastavano, non erano all’altezza, non la saziavano. Più si ergeva fiera delle sue pornate e più i "casti e puri" la attaccavano, come quel maître à penser che si chiama Jovanotti, il quale cantava compiaciuto: “Io non voto Moana/e non perché è una pu*tana/ma perché non penso sia un esempio di italiana”.

moana pozzi bella di notte

Avercene, di donne come Moana, femmina irripetibile, lei che del porno ha fatto arte e estetica, e filosofia in un suo libro spietato. Avercene, di donne libere come Moana, lei che guadagnava cifre a sei zeri e altrettanti ne faceva fruttare, lei che sui set si poteva permettere ogni capriccio da diva. Lei che del sesso e del porno e dell’eros ne parlava con proprietà e libertà rare, e mai una volta che alzasse la voce, che perdesse in compostezza, o in classe. Mai che si presentasse in tv (se non per contratto, ovvio) spogliata, indecente, sopra le righe, e mai che sbagliasse una risposta, una pausa, un atteggiamento.

moana pozzi (6)

Moana era una signora, la signora del porno, perché nel suo lavoro stanne certo non si risparmiava, sessioni porno di ore e ore, e sì che è vero che era lei a decidere chi quanto e come poteva toccarla, e se Moana non ne aveva voglia, la vagina da leccare, penetrare, spermare, era di una sua controfigura. Ma a fellatio, doggy-style, e orge, non dava requie, anche se alcuni registi – dopo la sua morte, beninteso – hanno rilasciato interviste str*nze in cui dicono che Moana era un disastro, non ci sapeva fare, come avessero dimenticato che era per Moana, che erano stati sull’Olimpo della pornografia.

moana pozzi lato b (2)

Eroticamente a Moana bastava poco, bastava spogliarsi, esibire quei centimetri immacolati di pelle lattea, quel sesso scuro quasi mai depilato, e quella quinta di seno che non strideva, semmai marcava la deliziosa "distanza" tra la sua vita stretta e quella parte di sé più amata e idolatrata, anche da Fellini, cioè quel sedere, quelle natiche che lei pornograficamente non lesinava, e chiedetelo a Rocco Siffredi, che poco più che 20enne con Moana ha girato tanti film, fatevi raccontare quanto a Moana piaceva esser presa e fatta inginocchiare, e sodomizzata da “quel ragazzo biondo lì”, che ad erezione non scarseggia(va) mai, che a potenza e resistenza e orgasmi non delude(va) nessuna.

moana pozzi (4)

E forse nessuno ha conosciuto Moana come Rocco, Moana che era inaccessibile, e sui set solo a Rocco permetteva di entrare nel suo camerino, solo a Rocco qualcosa confidava, e credo che Rocco costudisca alcuni dei suoi segreti. Non dare credito, non ti fidare di chi in questi anni ha portato avanti il mito di Moana-santa, di ricca famiglia e di sana cultura immolatasi al porno. Moana proveniva da una famiglia perbene ed era ricca di cultura, è vero, ma al porno si è data con convinzione, e per voglia, fame, ambizione, desiderio di essere la numero uno.

moana pozzi porn video 7

Per ribellione. C’è riuscita, e ha regnato sul porno e sul costume fino a che da quel trono l’ha strappata il cancro. Nel privato, Moana cercava l’osceno, si eccitava a vedere 2 uomini fot*ere, le piacevano poco le donne, e raccontava che la sua notte più bella era stata con un ragazzo greco che l’aveva fatta esultare 4 volte consecutive. Moana ha fatto sesso la prima volta a 14 anni, ma per la prima volta ha goduto a 17, e aveva orrore delle droghe, e diceva che l’unica cosa di cui si vergognava era aver partecipato a Miss Italia.

moana pozzi maurizio costanzo show

moana pozzi lato b (1)

E adesso ti dico di lei e Bettino Craxi: è vero, hanno avuto una storia, quando lui era a capo del PSI e non ancora presidente del consiglio, e soprattutto Moana non era ancora una pornostar. Si son conosciuti a una cena dove erano 2 donne – lei “e Antonella, la mia amica intrallazzona” – e 10 uomini tra politici, segretari, portaborse. Soli son rimasti la sera dopo, all’hotel Raphael, “e lui si masturbò accarezzandomi”. Sono stati insieme 5 mesi, si vedevano anche a casa di Angelina Tattilo, editrice di "Playmen", su cui Moana posa nuda.

moana pozzi (8)

moana pozzi (3)

Craxi fa entrare Moana in RAI, tutti i sabati lei conduce su Raidue "Tip Tap Club", un programma per ragazzi. La lascia lui, perché Moana sta con Craxi ma pure con un altro, tale Pietro, e non te lo posso assicurare ma questo Pietro stava in un giro se non mafioso para, Pietro che muore in un incidente stradale ma prima "affida" Moana a Alfredo, un suo "socio" palermitano, con cui Moana fa la bella vita tra yacht e lusso, fino a che Alfredo non viene arrestato per affari di droga (allora Palermo era la principale raffineria di eroina al mondo).

moana pozzi porno whs

Craxi, Moana lo rivede una volta sola, in un ristorante, lui è il dominus d’Italia e lei una pornodiva, e in quanto tali fanno finta di non conoscersi. Ma è Craxi che, da suo ex, permette a Moana di restare in RAI dopo l’uscita di "Valentina, ragazza in calore", il primo porno di Moana, girato con lo pseudonimo Linda Hevert.

moana pozzi 14

moana pozzi 15

Vedendola in tv, i produttori di questo porno tappezzano i muri d’Italia di locandine col viso, corpo e nome Moana Pozzi in primo piano, per ottenerne il massimo ritorno economico. È il 1982 ed è uno scandalo, di quella bella e "innocente" ragazza che dalla tv parla agli adolescenti ma che in realtà porna se ne occupano la tv, e i giornali più seri. Ai cinema si fa la fila per vederla, in più occasioni intervengono le forze dell’ordine per sedare scazzottate. Ma nessuno toglie Moana da "Tip Tap Club", sta lì fino all’ultima puntata. Lo sai meglio di me: la telefonata di qualcuno di potere, ai piani alti della RAI, a favore e protezione di Moana, era certamente arrivata…!

moana pozzi porno whs (1)

MOANA DAGO, 1993

2 – MOANA POZZI, ROBERTO D'AGOSTINO: «ENTRÒ NELLE CASE DI TUTTI, PERCHÉ CAPÌ CHE TUTTI SIAMO PORNO»

Valeria Arnaldi per www.leggo.it

Roberto D'Agostino, fondatore del sito Dagospia: com'è cambiata l'Italia nei 25 anni senza Moana Pozzi?

«Sono avvenuti cambiamenti epocali, anche nel porno che - negli anni '70 era stato identificato con Ilona Staller. Moana ha portato un significativo cambiamento, riuscendo a entrare nelle famiglie, addirittura in programmi nazional-popolari. Per la prima volta un personaggio del porno è riuscito a entrare nelle case di tutti».

moana pozzi

Ma manca e quanto?

«Manca personalmente e manca in generale perché aveva una visione della sessualità che è ancora quella giusta. Era sobria, intelligente, colta. Leggeva Nietzsche e Bataille. Parlava un ottimo italiano, non era volgare. Non faceva paura agli uomini, né alle donne. Era diversa da altri che lavoravano in quel settore».

novello novelli moana pozzi

Il suo segreto?

«Moana Pozzi vedeva nel porno uno strumento dell'immaginario. E, in tale ottica, è riuscita a trasmettere al pubblico italiano un concetto chiave: il porno è un fatto culturale».

moana pozzi palazzi del potere

Era epoca di cassette e videoregistratore, oggi protagonista è il web...

moana pozzi 1

«È stato proprio il porno il primo a fare il salto in Rete, intuendone il potenziale. Moltissimi dei primi pc in Italia sono stati acquistati per vedere film porno. È cambiato il modo di fruire del prodotto. Prima questi video si guardavano in tivvù con il rischio di essere esposti agli sguardi di chi passava. Lo schermo del pc ha consentito un rapporto più intimo con l'immagine. Nel nostro Paese il desiderio era visto come una colpa, l'uomo doveva essere liberato dai preconcetti sulla sessualità, era questo che pensava Moana Pozzi. Aveva studiato la materia e conosceva bene i meccanismi del desiderio».

rocco siffredi moana pozzi

moana pozzi al seggio

Quali cambiamenti ha determinato l'esordio dell'eros in Rete?

«Il web ha cambiato le dinamiche in camera da letto. On line si trovano varie categorie di video porno, per uomini e per donne. Il mercato è internazionale. È un campo dove non ci sono discriminazioni. Oggi il porno è, direi, un additivo familiare. Ed è anche comunicazione e l'incapacità di comunicare oggi è uno dei fattori alla base delle violenze. Il porno è spesso considerato volgare ma è un errore, è materializzazione del desiderio, bisogna prendere atto del fatto che siamo tutti porno».

moana pozzi porno moana pozzi 12 moana pozzi 13

moana pozzi al seggio MOANA POZZI E IL COLONNELLO BERNACCA MOANA POZZI 6 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 9 moana pozzi 12 MOANA POZZI E GIAMPAOLO COFANO MOANA POZZI 5 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della div 13 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della div 9 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della div 8 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 1 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 14 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 12 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 13 MOANA POZZI E GIAMPAOLO COFANO 2 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 15 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 17 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 2 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 6 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 7 moana pozzi, spunta il film inedito: le ultime immagini della diva 8 moana pozzi 6 MOANA POZZI BIG moana pozzi 3 moana pozzi moana pozzi e fabio fazio moana pozzi toujours