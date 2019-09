9 set 2019 17:58

LE COMICHE FINALI! SANFILIPPO PRIMA INSULTA, POI FRIGNA: "DENUNCIO SALVINI. RICEVO VALANGHE DI MINACCE, ANCHE DI MORTE. NE RISPONDERÀ IL LEADER DELLA LEGA IN TRIBUNALE” – IL GIORNALISTA RAI DOPO IL POST IN CUI PREVEDEVA IL SUICIDIO DELL’EX MINISTRO TIRANDO IN BALLO ANCHE SUA FIGLIA, VA AL CONTRATTACCO: "LA REAZIONE SCOMPOSTA DEL SIGNOR SALVINI DIMOSTRA CHE IL MIO PERSONALE E IPERBOLICO POST..."