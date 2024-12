LA COMMEDIA ALL'ITALIANA È MORTA: AL CINEMA CI VANNO (QUASI) SOLO LE SCOLARESCHE - "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA" È IL FILM ITALIANO CHE HA INCASSATO DI PIÙ AL BOTTEGHINO NEL 2024, CON QUASI 8 MILIONI DI EURO, DAVANTI A "PARTHENOPE" DI PAOLO SORRENTINO (7,4 MILIONI) E "UN MONDO A PARTE" - NELLA TOP10 C'È SOLO UN FILM COMICO, MENTRE DOMINANO LE PELLICOLE PER RAGAZZI - NELLA TOP27 CI SONO SOLO SEI COMMEDIE, CON UN INCASSO MEDIO DI SOLO 450MILA EURO...

Estratto da www.italiaoggi.it

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Il miglior incasso del cinema italiano per film usciti nel 2024 risaliva ancora all’inizio di primavera, alla delicata commedia Un mondo a parte di Riccardo Milani, con i suoi 7,4 milioni di euro al botteghino.

Poi è arrivato Paolo Sorrentino, che col suo Parthenope, abbastanza inaspettatamente, ha raggiunto il leader a quota 7,4 milioni. […] Infine Il ragazzo dai pantaloni rosa, diretto da Margherita Ferri, prodotto e sceneggiato da Roberto Proia per Eagle Pictures, ha messo tutti d’accordo diventando lui il migliore incasso in assoluto del 2024 per un film italiano uscito nel 2024, con quasi 8 milioni di euro. Andando a colmare un vuoto che, chissà perché, l’industria cinematografica italiana continua invece a ignorare, ovvero i film per ragazzi.

celeste dalla porta, daniele rienzo and dario aita in parthenope photo by gianni fiorito

In questi anni sia i vari titoli dei Me contro Te, sia, appunto, Il ragazzo dai pantaloni rosa, dimostrano che esiste un segmento di mercato giovane che vuole andare in sala, e che risponde benissimo quando si toccano le corde delle bambine dai 4 ai 10 anni […] o dell’adolescenza e del mondo della scuola (coinvolgendo il corpo docente in una possente strategia di marketing).

il ragazzo dai pantaloni rosa 7

UN 2024 CON DIVERSE SORPRESE

[…] Ovviamente, non hanno senso i paragoni con la stagione autunnale 2023, dominata dal fenomeno C’è ancora un domani di Paola Cortellesi […] Quest’anno, tuttavia, ci sono state punte notevoli e inaspettate, come Pantaloni rosa o Sorrentino, ma pure i 3,6 milioni di euro al botteghino per il film di Andrea Segre su Berlinguer […], i 3,2 milioni (per ora) del bel film Napoli-New York di Gabriele Salvatores, e i 2,4 milioni del candidato italiano all’Oscar Vermiglio.

berlinguer la grande ambizione

Curioso che nella Top10 autunnale finisca il documentario sul ventesimo scudetto dell’Inter, rimasto in sala una settimana (per poi sbarcare su Prime Video) e con un botteghino da 1,1 milioni di euro. E che per un soffio, al nono posto, ci entri l’unica commedia, Una terapia di gruppo, di Paolo Costella, con circa 1 milione di euro. […]

SOLO SEI LE COMMEDIE SOPRA I 100 MILA EURO

Nella Top27 dei film italiani usciti dal 1° settembre e sopra i 100 mila euro al box office ci sono solo sei commedie. Che, in totale, hanno incassato 2,7 milioni di euro, ovvero una media di 450 mila euro a testa. Media che tuttavia, senza Una terapia di gruppo, sarebbe ancora più misera (340 mila euro a testa).

una terapia di gruppo

Certo, il 19 dicembre arriverà in sala Io e te dobbiamo parlare, con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, e dal 23 dicembre verrà distribuito il cinepanettone Cortina Express con Christian De Sica e Lillo Petrolo.

Ma sarà difficile invertire la rotta: al cinema la commedia ha perso il suo pubblico. Perché, come spiegava l’attore Ricky Memphis qualche giorno fa sulle pagine di ItaliaOggi, «sono proprio le masse che non vanno più in sala. E la commedia, che era il genere preferito dalle masse, ne risente». […]

un mondo a parte. antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte me contro te. il film. operazione spie celeste dalla porta in parthenope photo by gianni fiorito me contro te. il film. operazione spie me contro te. il film. operazione spie il ragazzo dai pantaloni rosa 6 gary oldman in parthenope photo by gianni fiorito il ragazzo dai pantaloni rosa 4 virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte