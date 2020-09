VENEZIA 77: TUTTI I PREMI - VINCE L'AMERICANO ''NOMADLAND'', COPPA VOLPI A PIERFRANCESCO FAVINO. LEONE D'ARGENTO, GRAN PREMIO DELLA GIURIA A ''NUEVO ORDEN'' DI MICHEL FRANCO. MIGLIOR REGIA PER KIYOSHI KUROSAWA (''WIFE OF A SPY'') - LA FICHISSIMA VANESSA KIRBY PREMIATA PER ''PIECES OF A WOMAN'', PIETRO CASTELLITTO MIGLIOR SCENEGGIATURA - CATE BLANCHETT: "TUTTI NOI DELLA GIURIA ABBIAMO RISPETTO PROFONDO PER GIANFRANCO ROSI. LA DECISIONE DI ESCLUDERLO È STATA DIFFICILE TANTO CHE VOLEVAMO CREARE UN PREMIO SPECIALE PER LUI''