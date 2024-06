24 giu 2024 15:20

IL COMUNE DI MACERATA, GUIDATO DA UN SINDACO LEGHISTA, INTITOLA “LOGGIATO PALAZZO DEGLI STUDI” A JIMMY FONTANA E S'ACCENDONO LE POLEMICHE, MA NON PER L'INTITOLAZIONE A UN CANTANTE MA PER LA SOLITA STRAPAESE: C’È CHI RICORDA CHE FONTANA E’ NATO A CAMERINO (NON A MACERATA) - NEL '71 L'ARTISTA COMPRO' IN UN'ARMERIA DI SANREMO LA SKORPION (CON LA QUALE VENNERO UCCISI 2 MISSINI A ACCA LARENTIA) POI RITROVATA IN UN COVO DELLE BR - MERLO: “STIMOLATI DAL NOBEL A BOB DYLAN, NOI ITALIANI SIAMO DIVENTATI SPECIALISTI IN SOCIOLOGIA DELLA CANZONETTA E I NOSTRI CANTANTI SONO FILOSOFI HEGELIANI, TUTTI MAÎTRE À PENSER…” - VIDEO