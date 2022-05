AL CONCERTONE NON SI PARLA DI CANZONI MA DI MAGLIONI! "HA I COLORI DELLA RUSSIA?" – PANDEMONIO SUI SOCIAL PER LA T-SHIRT DI BUGO CHE E’ COSTRETTO A SPIEGARE: “MA QUALE MAGLIETTA PRO-PUTIN! HO INDOSSATO UNA T-SHIRT DI UN CONCERTO DEGLI OASIS. CHE FOLLIA E CHE IGNORANZA, QUI PARLIAMO DI PACE" – IL GOLFINO GIALLO E BLU PRO UCRAINA DI AMBRA ANGIOLINI E IL NON MEMORABILE DISCORSO "SU UN DIRITTO NEGATO, QUELLO ALLA PACE"…

Francesca Galici per ilgiornale.it

La presenza di Bugo al Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma è stata annunciata solo ieri, 30 aprile, a poche ore dall'inizio dell'evento. Il cantante milanese è previsto sul palco solo per la prima parte dello spettacolo, comunque affidato saldamente nelle mani di Ambra Angiolini, la cui partecipazione è stata appesa a un filo fino all'ultimo. L'attrice, infatti, pochi giorni prima del Concertone è stata trovata positiva a un tampone eseguito sul set di una fiction alla quale stava lavorando ma, fortunatamente, già nella giornata di ieri il tampone molecolare era negativo.

Allarme rientrato, quindi, e Ambra Angiolini regolarmente sul palco di piazza San Giovanni, dove si è presentata con un maglione a righe orizzontali blu e gialle in supporto all'Ucraina. I golfini a righe della conduttrice sono diventati un must per il Concertone del Primo maggio e quest'anno, anche nel rispetto del tema dell'evento, Ambra ha deciso di indossare i colori dell'Ucraina. Una scelta diversa, invece, è quella fatta da Bugo, come hanno notato alcuni utenti sui social.

Il cantautore, infatti, si è presentato sul palco con indosso una t-shirt bianca in tributo all'iconico concerto tenuto dagli Oasis nel 1996 nel villaggio di Knebworth, nell'Hertfordshire, al quale parteciparono 250mila persone. Niente da obiettare per la scelta di stile del cantautore, d'altronde il Concertone del Primo maggio è per antonomasia un evento informale. Tuttavia, quello che è stato sottolineato sul web, è che sulla t-shirt bianca di Bugo sono presenti tre bande colorate che, sebbene in un ordine diverso, riportano esattamente quelli che sono i colori della bandiera russa.

Un caso, sicuramente una coincidenza, che tuttavia è saltata all'occhio dei telespettatori più attenti perché è sembrato un tentativo di par condicio con la maglia a righe blu e gialle di Ambra Angiolini. Ma alla sua seconda uscita, sul palco, Bugo si è presentato con una giacca di jeans sopra la t-shirt. Forse qualcuno gli ha fatto notare quel dettaglio? "Ma per par condicio si è messo i colori della Russia? Ma ditegli di cambiare maglietta, per carità", ha scritto un utente.

In generale, però, la presenza di Bugo sul palco del Concertone non è stata apprezzata dal popolo del web, che ha criticato il cantautore senza andare troppo per il sottile. "Bugo non riesce nemmeno leggere", scrive un utente su Twitter. Gli fa eco un altro telespettatore del concertone: "Bugo inopportuno, sempre e comunque". In serata è arrivata la replica del cantautore: "Ma quale maglietta pro-Russia! Ho indossato una t-shirt di un concerto degli Oasis. Che follia". Poi ha aggiunto: "Ignoranza, qui parliamo di pace".

QUEL MESSAGGIO "NASCOSTO" NEL MAGLIONE DI AMBRA

"Al lavoro per la pace", è questo lo slogan scelto dalle sigle sindacali per il Concertone del primo maggio, che dopo due anni è tornato con il pubblico in piazza San Giovanni a Roma. A condurre la serata è stata chiamata Ambra Angiolini, ormai un'istituzione del concerto trentennale del Primo maggio, che quest'anno ha scelto di indossare un maglione a righe che richiama i colori della bandiera ucraina.

Un must, per Ambra, la scelta dei golfini a righe orizzontali, che nel 2018 le ha causato non poche polemiche a causa di un modello rainbow di Alberta Ferretti, il cui costo non era compatibile con lo spirito "proletario" dell'evento. Sconosciuto al momento il brand del modello di quest'anno, con il quale l'attrice ha deciso di lanciare un messaggio, non troppo nascosto, per tutta la durata del concerto. Una presenza last-minute per Ambra, che solo ieri sera ha avuto l'ok per salire sul palco dopo un tampone negativo. Con lei, in conduzione, anche il cantante Bugo.

I primi a esibirsi sul palco sono stati i Go_a, gruppo ucraino che ha intonato Imagine, grande successo di John Lenon, davanti a una piazza commossa, prima di scatenarsi su uno dei loro principali successi. La band, specializzata in folktronica, lo scorso anno ha partecipato all'Eurofestival e ha scatenato San Giovanni con le sue sonorità. Grande protagonista dei primi minuti dell'evento è stata però la solita retorica del Concertone, portata avanti da Ambra Angiolini in un monologo che ha mixato le gravi carenze in fatto di sicurezza sul lavoro e la pace messa in pericolo dall'attacco russo in Ucraina.

"La piazza è tornata a vivere. Dopo due anni di piazza vota siamo qui insieme per ricordarci che la libertà e il lavoro sono diritti dell'essere umano che meritano rispetto. Iniziamo questo concerto però con un diritto negato, quello alla pace", ha detto la conduttrice, non senza una punta di commozione nel ritrovare la piazza piena dopo due anni. "Ma c'è un'altra guerra che fa tantissime vittime, una guerra silenziosa, quella delle morti sul lavoro", ha detto Ambra Angiolini, ricordando alcune delle vittime sul lavoro dell'ultimo anno, quelle che hanno destato maggior scalpore sulle cronache nazionali. Facciamo sentire il male che fa, invochiamo una sacrosanta pace in Ucraina. Ma c'è anche un'altra guerra che non abbiamo terminato e che ha ucciso negli ultimi mesi 189 persone", ha detto la conduttrice, riferendosi ai morti sul lavoro in Italia.

