Pierluigi Diaco, al timone dello show pomeridiano su Rai Due, BellaMà, si è infuriato con una delle sue concorrenti. […] Nella puntata del 25 gennaio 2023 [...] La "boomer", dopo gli sfottò per le poesie scritte, ha dichiarato ad alta voce: "Che palle che siete".

A quel punto il conduttore ha interrotto gli applausi e l'atmosfera scherzosa, "Non si possono dire parolacce, te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico, chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, soprattutto in tv. Da domani sei in punizione". La donna si è subito scusata […], quando Diaco ha incalzato ha commentato: "Non era terribile però". "Raffaella non si possono dire parolacce in tv, non si può fare. Veramente te lo dico, lo dico a tutti, è sgradevole. Le reazioni istintive in tv si controllano, siamo il servizio pubblico e non si possono dire", la replica del padrone di casa.

[…] Pierluigi Diaco ad inizio stagione […] precisò che nel suo studio era severamente vietato portare cellulari: "Verranno requisiti per passare un'ora e 45 fuori dal meccanismo", spiegò […]. Già nel 2019 Diaco mostrò una certa severità riguardo l'argomento: durante "Io e te", suo ex programma, mentre parlava con Vira Carbone, squillò un telefono […]: "Trovo maleducato entrare in uno studio televisivo quando si parla o con il cellulare acceso, lo trovo maleducatissimo. Vi chiedo di spegnere il telefono" rispose il conduttore.

