Più che nella casa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati pare sia stata a un corso di meditazione zen. Ha pubblicato un post dove ringrazia tutti (tranne le opinioniste): il pubblico , Alfonso Signorini, i compagni di avventura. Dice che sarebbe rimasta sino alla fine e chiude così:”Grazie a te, Marco Bellavia, i miei occhi non “ridevano” così da troppo tempo. Vi abbraccio forte uno ad uno”.

Il padre di Antonella Fiordelisi mette like ai post contro Sonia Bruganelli che al GF Vip aveva attaccato la figlia. L’opinionista aveva detto: “ Lei quando ha visto l’ex fidanzato è rimasta in silenzio perché aveva paura di quello che lui poteva dire. Sono rimasta un po’ sconvolta e toccata da un papà che entra dentro una casa e dice a una figlia che ha conosciuto un ragazzo da un mese ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’. Questo è come dire ‘fuori funziona il Donnalisi e visto che hai lasciato il tuo ex fatti pure questa storia […] Tu a noi ci azzittiresti tutti se nel quotidiano prendessi Edoardo e gli dessi un bacio, ma non uno a stampo o la carezzina.” Attendiamo sviluppi.

Fantastico il due di picche al GF Vip di Luca Onestini a Nikita che gli si era offerta dicendo:” “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”. Lui in risposta: “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace…”

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nella finale di Tale e Quale Show 2022 hanno dovuto calarsi nei panni delle sorelle Goggi: Daniela e Loretta interpretando il brano “Domani”. La loro esibizione, andata in onda ieri sera durante la sesta puntata di Tale e Quale Show, è stata come sempre molto divertente e “camp” ed è stata apprezzata anche dalle sorelle Goggi sedute in giuria.

Trionfo di Tale e Quale Show che ieri sera ha superato il 28% di share .A convicere la giuria ancora una volta è stato Antonino Spadaccino, talento uscito da Amici, il preferito da Cristiano Malgioglio, che ha imitato Riccardo Cocciante e ha stregato il pubblico con la canzone Se stiamo insieme, aggiudicandosi il premii del programma condotto da Carlo Conti.

Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo show dice al conduttore: “De Martino? Guardi, lo ricordo vagamente, forse so chi è. Sì con lui va tutto bene devo dire la verità. Ogni tanto qualche giornale parla, adesso abbiamo chiarito. Però va tutto bene davvero. Ad agosto prossimo andremo anche in Argentina. Anche se ci lasceremo lo costringerò e lo porterò lo stesso. Alla fine abbiamo comunque un figlio. Santiago è un ragazzino ormai, ha nove anni, ma dorme con noi. Cosa pensa di noi? Pensa quello che è giusto pensare, che siamo due veri matti, però pazzi per bene”.

Continua la guerra tra Cristiano Malgioglio e la mamma di Valeria Marini, Gianna Orrú che ha ammesso di averlo assalito dietro le quinte di Tale e Quale Show. “L’ho fermato io nel corridoio. (…) Lui mi ha detto, un po’ confuso, perché io ho un atteggiamento piuttosto autoritario, no? Lo so, lo riconosco, pazienza, ce l’ho. E allora dice: ‘Ma è per divertimento‘. ‘Ma tu ti diverti. Gli altri lavorano dal lunedì mattina al venerdì sera’“. La guerra continua…

Infatti anche ieri sera, la Malgy non si é risparmiata e ha detto alla Marini dopo la sua imitazione di Nicole Kidman:“Se fosse rimasta sull’altalena senza cantare sarebbe stato meglio. Io sono qui, faccio il giudice e dico quello che vedo”.

Settimana fitta di eventi a Milano oltre a Convivio. Milano a partire dall’Agenda della Milanese 2023 di Michela Proietti, giornalista del Corriere e scrittrice di due libri di che, con la sua acclamatissima attività letteraria, punta a riportare in auge la Milano più elegantona, tra indirizzi e consigli per non fare la figura degli ultimi arrivati in città. A presentare la sua agenda-guida alla Mondadori di Piazza Duomo si sono dedicati niente poco di meno che lo ieratico Ferruccio de Bortoli e l’assessore in ascesa alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi: parterre de roi in sala, con Noris Morano, Gianni Maimeri, Warly Tomei, Diego Della Valle, Nora Shkreli, riservatissima fidanzata di Matteo Marzotto, Alessandra Grillo, Arturo Artom, Raffaello Tonon, Susanna Messaggio, Emanuela Schmeidler, Lina Sotis, Dada Saligeri La Milano dei salotti, dei social e della cultura, tutti insieme allegramente.

Una colazione in onore del Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, ormai una vera star,organizzata dalla Madrina dell' Associazione Milanese Amici della Lirica Daniela Javarone,si è svolta all’Hotel Principe di Savoia. Invitati d'onore come Gabriele Albertini, Carlo Capasa, Presidente della Camera della Moda, Giusy Cirrincione, segretaria nazionale della Fondazione Milano per la Scala , Luisa Longhi, Giuseppe Faina, Presidente Milano per la Scala, Massimiliano Finazzer Flory, Roberto Formigoni, Mario Furlan presidente dei City Angels Italia , Silvana Giacobini, il Generale Alfonso Miro, il violinista Leonardo Moretti, Raffaello Tonon , il Maestro Alberto Veronesi, il direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi Massimiliano Baggio, Cristina Frostini, Andrea Rangone, presidente onorario dei City Angels, Andrea Abaton, la dottoressa Mazzoleni di Stem-Age, Ugo Cilento.

