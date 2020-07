da www.dailymail.co.uk

In una confessione anonima pubblicata dall’australiano “Gold Coast Bulletin” una donna rivela la sua dipendenza dal sesso: «A volte mi convinco che non ho un problema, perché conosco persone che fanno di peggio.

Ad esempio quelle che gemono in bagno durante la pausa pranzo, perché non ce la fanno a stare un giorno senza orgasmo. Suppongo che se lavorassi in un luogo industriale, dove macchine rumorose mascherano il suono che proviene dai bagni, lo farei anch’io. In caso di emergenza puoi sempre portarti dietro uno di quei vibratori tascabili.

Gli uomini in questo sono più fortunati, per loro è più facile andare in bagno e soddisfarsi. Il personaggio di Matthew McConaughey in “The Wolf of Wall Street” diceva che gli intermediari finanziari si fanno almeno una sega al giorno.

Io lavoro in un ambito che non lo permette. Mi sento in colpa per la mia confessione proprio perché ho sempre l’impressione che gli uomini siano ossessionati dal sesso più delle donne.

Non siamo noi quelle che devono lamentare un mal di testa al momento giusto? Quelle che hanno troppo cose per la testa? Non è questo il mio caso. Ho una forma di dipendenza dal sesso.

Una volta ho fatto sesso con due uomini in una sera, prima di andare all’appuntamento con il terzo. Incontro gli uomini solo per scopare, non c’è nemmeno bisogno che prima mi portino a cena. Dopotutto, non è bene essere sazi prima di andare a letto insieme. A un certo punto ho frequentato tre uomini con lo stesso nome, nella stessa settimana.

E’ stato un casino, dovevo stare molto attenta a scrivere gli sms, dato che ognuno pensava frequentassi solo lui. Lo so, sembra una cosa da puttana, ma quando frequenti qualcuno per la prima volta, non è detto che voglia fare costantemente sesso.

Se sei fortunata, capita un paio di volte in un appuntamento, ma se chiedi continuamente di andare a letto, ti trattano come una ninfomane folle. Quindi, ti prendi chi è disponibile. A volte non vale la pena, ma per fortuna ci sono ovunque opportunità di riprovare».

La dipendenza dal sesso è l’attività sessuale fuori controllo. Alcuni medici però non la considerano una condizione clinica, piuttosto si tratta di pazienti che mettono scuse per non prendersi la responsabilità dell’auto-controllo. Non sono poche le celebrità che soffrono di questa condizione: Russell Brand, Michael Douglas e Tiger Woods si sono sottoposti a trattamenti specifici per guarire.