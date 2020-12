7 dic 2020 20:05

PER CONSOLARE ZORZI CI VUOLE UNA TERAPIA D’URTIS! - "GIACOMINA" VUOLE CONDIRE CON UN PO’ DI PEPE LA SUA TRUCIDISSIMA PARTECIPAZIONE AL “GF VIP” E METTE GLI OCCHI SU TOMMASO ZORZI, SOTTO UN TRENO PER L’USCITA DI FRANCESCO OPPINI – LA REAZIONE SCIOCCATA DELL’INFLUENCER: “LO CONOSCO DA ANNI E NON È MAI SUCCESSO NULLA. POI LUI È SEMPRE STATO CON DEI TORI. LUI MI HA SEMPRE PORTATO A CONOSCERE DEI TACCHINI CON I BICIPITI ENORMI…”