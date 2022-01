CONSOLATE: ALMENO UNA PARTE DI TE, LE SARA’ SEMPRE VICINO! – IL TITTOKER MESSICANO CORNUTO E MAZZIATO: DONA UN RENE ALLA MAMMA DELLA SUA FIDANZATA MA LEI DOPO UN MESE SI SPOSA CON UN ALTRO – SUI SOCIAL SI SCATENA IL PANDEMONIO: "IN AMORE E’ SBAGLIATO DONARSI COMPLETAMENT" – E POI VALE SEMPRE IL DETTO: NON FARE MAI DEL BENE SE NON SOPPORTI L’INGRATITUDINE…

Dramma per Uziel Martinez, noto tiktoker messicano. "Ho donato un rene alla mamma della mia fidanzata, ma lei un mese dopo si è sposata con un altro", ha fatto sapere in un video con tanto di hastag #fakelove. Il ragazzo non ha spiegato i motivi dell'allontanamento della sua ex compagna ma ha ricevuto tantissimi commenti di conforto. "

Se l'avessi fatto per mia madre, ti avrei sposato, ti avrei sostenuto e dedicato il resto della mia vita per renderti felice", ha dichiarato qualcuno mentre altri hanno invece sottolineato che in amore e in una relazione è sbagliato donare tutti se stessi. C'è chi ha poi ribadito l'aspetto sentimentale della vicenda: "Almeno una parte di te le sarà sempre vicino".

