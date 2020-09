IL CONTE-CASALINO STAVOLTA L'HA FATTA GROSSA. ANNULLATO IL VIDEOMESSAGGIO A ''DOMENICA IN" DOPO LE POLEMICHE - LA NOTIZIA AVEVA FATTO INSORGERE SALVINI E MELONI E NON ERA PIACIUTA NEANCHE AL COLLE. PERCHE' CONTE HA PRIMA ACCETTATO E POI DECLINATO? E' SUO IL PASTICCIO O DI CASALINO? E SE FOSSE DI ENTRAMBI?

Conte stavolta l’ha fatta grossa. Non gli sembrava vero di riapparire a reti unificate su Rai 1. E quando Ta-Rocco lo ha sentito per dirgli che la Venier era interessata ad avere un suo intervento per l’inizio dell’anno scolastico, Giuseppi non si è tirato indietro. Anzi. Solo che le cose non sono andate come previsto. Naturalmente la notizia ha suscitato subito aspre polemiche. E al Colle l’idea sembra non sia piaciuta. Perché Conte ha prima accettato l’invito e poi vi ha rinunciato? È suo il pasticcio o di Casalino? E se fosse di entrambi...?

(ANSA) Il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE ha deciso di annullare il videomessaggio per l'inizio dell'anno scolastico che avrebbe dovuto essere trasmesso domenica nel corso della prima puntata di Domenica In su Raiuno.

A quanto si apprende l'invito era stato rivolto al premier dalla conduttrice Mara Venier ma CONTE avrebbe preferito declinare per evitare che la scuola divenuti occasione di polemiche.

