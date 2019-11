CONTE COLTO SUL "FATTO" - FA UN PO' SORRIDERE VEDERE LA PRIMA PAGINA DI IERI. IL GIORNALE DIRETTO DA TRAVAGLIO TRATTA IL CARO PREMIER COME FOSSE GESÙ. GIUSEPPI-GESÙ IN MEZZO AGLI ULTIMI, SEDUTO TRA I POVERI. ASPETTIAMO CON FEDE, ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI, UNA COPERTINA CON L'ESORTAZIONE AL POPOLO GRILLINO "SVEGLIATEVI!". DOPO I TESTIMONI DI GEOVA, I TESTIMONI DI CONTE?"

Gustavo Bialetti per la Verità

Dio benedica il coraggio, senza se e senza ma, senza tante riflessioni, il coraggio vero, come certi atti di amore. E dev' essere proprio un grande amore quello che ha spinto un quotidiano come il Fatto Quotidiano, nato e cresciuto sul proprio spirito barricadero e anti sistema, a disegnare una prima pagina come quella di ieri. Grande fotografia degli operai dell' Ilva di Taranto che parlano con Giuseppe Conte e un titolo da «Libro cuore»: «Qualcuno li ascolta».

Certo, una politica che di fronte alle crisi aziendali solitamente balbetta, a meno che ci sia da far la voce grossa con qualche decina di esuberi della turca Pernigotti, e che si volta dall' altra parte quando la grande distribuzione made in France lascia a casa centinaia di dipendenti italiani, ha ormai poco da dire su temi come questi. A cominciare dal Jobs act di Matteo Renzi, in Italia si legifera a senso unico da tempo e se ai cancelli di una fabbrica a rischio chiusura si presenta un politico del centrosinistra, ormai, rischia di essere fischiato ben più di un leghista. E però fa un po' sorridere vedere il giornale diretto da Marco Travaglio, che con la nuova maggioranza giallo-rossa ha deposto l' ascia di guerra, trattare il caro premier come fosse Gesù. Giuseppi-Gesù in mezzo agli ultimi, seduto tra i poveri, chino sugli indifesi. Il titolo «Qualcuno li ascolta», con tutta la nostra simpatia per uno dei pochissimi giornali che ha la capacità di trovare notizie e il coraggio di pubblicarle, sembra strappato a una di quelle pubblicazioni religiose offerte agli angoli della strada.

Aspettiamo con fede, alla vigilia delle elezioni, una copertina con l' esortazione al popolo grillino «Svegliatevi!». Dopo i testimoni di Geova, i testimoni di Conte?

