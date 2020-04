IL CONTE CONTESO A MEDIASET: A CHI TOCCAVA MANDARE IN ONDA LA DIRETTA DEL PREMIER? LA COLLOCAZIONE NATURALE SAREBBE STATA SU RETE4 NEL TALK 'STASERA ITALIA'. INVECE E’STATO MANDATO SU CANALE 5 AD ARRICCHIRE LO SHARE DELLA D’URSO – BARBARIE CI TIENE A SPECIFICARLO: IL SUO TRASH-SHOW E' “SOTTO TESTATA GIORNALISTICA”. MA LEI NON ESERCITA LA PROFESSIONE…

Da “il Fatto quotidiano”

In Mediaset c’è un Conte conteso. A chi toccava mandare in onda la diretta con la conferenza stampa del premier? La collocazione naturale sarebbe stata su Rete 4 nel talk show politico Stasera Italia. Era quello lo spazio previsto per trasmettere e commentare l’intervento del presidente del Consiglio. E invece il Conte dichiarante è stato mandato su Canale 5. Ad arricchire – diciamo – lo share della regina Barbara D’Urso. Che c’azzecca la politica con la trasmissione della D’Urso? Barbara ci tiene tanto a specificarlo: tutti i suoi programmi d’intrattenimento sono “sotto testata giornalistica”.

Lei non esercita la professione: è “conduttrice televisiva, attrice e cantante”, come recita la sua pagina Wikipedia. Ma sia Pomeriggio Cinque che Domenica Live sono formalmente trasmissioni giornalistiche, anche quando mandano in onda Salvini che prega. E quindi nessuna sorpresa: la notizia del giorno, la conferenza stampa di Conte, è materia della D’Urso. Anche se Carmelita se n’è un po’ lamentata: “Ci stavamo organizzando per questa diretta che non sapevamo quando sarebbe partita, e sono stati minuti di grande caos”. Pazienza

