CONTE FA ARRABBIARE ANCHE SCANZI! – IL “CAREGIVER” NEL PANICO POSTA SU FACEBOOK IL VIRGOLETTATO ATTRIBUITO A “GIUSEPPI” DAL “FATTO” (”O SI CAMBIA O LEVIAMO LA FIDUCIA”), E COMMENTA: “STAVO PER SCRIVERE: “ERA L’ORA”. POI PERÒ LEGGO CHE CASALINO SMENTISCE. MAH!”

DETTO, “FATTO”! – COSE MAI VISTE: GIUSEPPE CONTE SMENTISCE “IL FATTO QUOTIDIANO”! – TRAVAGLIO LANCIA LA BOMBA IN PRIMA CON UN VIRGOLETTATO ATTRIBUITO ALL’EX PREMIER: “O SI CAMBIA O LEVIAMO LA FIDUCIA”, MA DALLO STAFF DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO SMENTISCONO TUTTO – I CONSIGLI DI MARCOLINO, CHE ATTACCA "GIGGETTO IL DRAGHETTO" DI MAIO: “SE NESSUNO METTE IN GIOCO LA POLTRONA, LA MEDIAZIONE È DESTINATA ALLA DISFATTA. I 5S NON LI VOTERANNO PIÙ NEMMENO I PARENTI STRETTI”

