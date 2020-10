CONTE A RETI QUASI UNIFICATE È STATO VISTO DA 18 MILIONI DI PERSONE (60% DI SHARE) E HA ''DOPATO'' LO SHARE DI TUTTI I PROGRAMMI IN CUI È APPARSO - L'ALLIEVA (21,1%), D'URSO A TARDA NOTTE (14,5%), FAZIO (11,4-8,2%), GILETTI (6,3-5%) - AMADEUS (19,3%), PAPERE (11,2%), FAZIO CON CALENDA (6,8%), GENTILI (5,1-6,6%) - MARA VENIER (18,5-17%), FIALDINI (14,8%), D'URSO (14,6%) - ANNUNZIATA (7-5,2%) - PRESSING (4,8%)

Nella serata di ieri, domenica 18 ottobre 2020, su Rai1 l’Edizione Straordinaria del Tg1 con la Conferenza Stampa del Premier Conte è stata seguita da 7.418.000 spettatori con il 26.7% di share mentre L’Allieva 3 ha conquistato 4.575.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.275.000 spettatori pari al 14.5% di share (presentazione 2.990.000 – 10.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.084.000 spettatori (3.9%) e NCIS New Orleans di 1.040.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Una Spia e Mezzo ha intrattenuto 1.141.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.984.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.491.000 (8.2%).

Su Rete4 Cast Away è stato visto da 817.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.3% con 1.700.000 spettatori nella prima parte e il 5% con 850.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 459.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Ultimo, il Capitano segna l’1.3% con 325.000 spettatori. Sul 20 Van Helsing è la scelta di 393.000 spettatori (1.7%) e su Iris Accerchiato sigla il 2.2% con 558.000 spettatori. Su Rai News la Conferenza di Conte ha siglato l’1.6% con 451.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Roma-Benevento sigla l’1.2% con 304.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 19.3% con 5.234.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.029.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.037.000 spettatori (3.8%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 6.8% con 1.697.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.320.000 spettatori nella prima parte (5.1%) e a 1.794.000 (6.6%) nella seconda. Su TV8 la gara di MotoGP segna il 3.2% con 856.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 371.000 (1.4%). Su Sky Sport Serie A il match Udinese-Parma intrattiene 322.000 spettatori con l’1.8% di share.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.050.000 spettatori (16.9%) e L’Eredità 4.308.000 spettatori (20.6%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.408.000 spettatori con il 13.5% di share e RiCaduta Libera 3.221.000 (15.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 945.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 1.072.000 spettatori (5.4%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 3.9% con 923.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 14.2% con 3.109.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 496.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 661.000 (2.7%) nel secondo. Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 814.000 spettatori con il 3.6% di share. Su TV8 la gara di Moto2 ha catturato l’attenzione di 516.000 spettatori (2.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 197.000 spettatori con il 10.6% di share nella presentazione, 517.000 (15.5%) prima parte e 1.682.000 (23.7%) nella seconda; Paesi che vai… segna il 18.8% con 1.503.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.481.000 spettatori pari ad uno share del 16.5% e la Santa Messa è stata seguita da 1.783.000 spettatori (19.9%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.104.000 telespettatori con il 18.8% di share mentre la Santa Messa segna il 12% con 969.000 spettatori.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 110.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 161.000 spettatori con uno share del 2% nel primo episodio e 185.000 spettatori (2.2%) nel secondo. Su Rai 3 Le Parole per Dirlo convince 262.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 92.000 spettatori (1.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 86.000 spettatori con il 3.3% di share nelle News e 212.000 spettatori (3.1%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.179.000 spettatori (20.1%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.029.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 821.000 spettatori (8.9%) e Melaverde ha interessato 1.779.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 440.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.4% con 240.000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.191.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Radici registra 408.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 389.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 138.000 spettatori con l’1.6% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.240.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e di 2.673.000 (17%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 14.8% con 2.263.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.705.000 spettatori con il 14.6%, Beautiful 2.385.000 (13.3%), Una Vita 2.104.000 (12.2%) e Il Segreto 1.753.000 (10.8%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 2.104.000 spettatori con il 14.2% di share. Domenica Live registra il 14.6% con 2.204.000 spettatori (presentazione 1.856.000 – 13.3% e Ultima Sorpresa 1.985.000 – 11.5%) Su Rai2 il Giro d’Italia ha convinto 1.378.000 spettatori (8%) nella prima parte e 2.114.000 (13.3%) nella seconda; Processo alla Tappa interessa a 1.097.000 spettatori (7.4%) e A Tutta Rete informa 566.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 Station 19 segna il 3.2% con 546.000 spettatori nel primo episodio, il 2.8% con 448.000 spettatori nel secondo e il 2.8% con 421.000 spettatori nel terzo. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.161.000 spettatori (7%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 798.000 spettatori (5.2%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio intrattiene 896.000 spettatori (6.1%) e Kilimangiaro 1.139.000 (7.4%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 438.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Casa mia casa mia… ha appassionato 269.000 spettatori (share dell’1.6%) e Da Grande 260.000 (1.7%). Su TV8 la Superbike ha interessato 426.00 0spettatori (2.6%) e la gara di Moto3 è stata seguita da 399.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Robin Hood – Principe dei Ladri si porta al 2% con 330.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 813.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 507.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 714.000 spettatori (4.1%) e L’Altra DS da 222.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 370.000 ascoltatori con il 4.8% di share (gli Highlights 492.000 – 3.4%). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 384.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 All is Lost – Tutto è Perduto è la scelta di 207.000 spettatori (3.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.996.000 (27.2%)

Ore 20.00 6.540.000 (26.5%)

TG2

Ore 13.25 1.706.000 (10.3%)

Ore 20.30 2.044.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.15 2.073.000 (11.8%)

Ore 19.00 2.473.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 3.257.000 (19.2%)

Ore 20.00 5.086.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.546.000 (11%)

Ore 18.30 906.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 420.000 (3.7%)

Ore 18.55 741.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 497.000 (2.7%)

Ore 20.00 1.039.000 (4.2%)

TG8

Ore 12.00 156.000 (1.3%)