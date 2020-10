LA CONTESSA? IL TARALLO DEL “GF VIP” – LA DE BLANCK PRIMA SUGGERISCE A PRETELLI E GREGORACI DI ACCOPPIARSI E POI PASSA ALL’ATTACCO DI MORRA CHE, SECONDO LEI, DOVREBBE CEDERE ALLE AVANCES DI GUENDA GORIA CHE SI È DICHIARATA: “LEI È PERSA DI TE. SE TU NON AVESSI UNA FIDANZATA CAGACAZZI. QUA VOGLIONO LE LOVE STORY, POI SARESTE SU TUTTI I GIORNALI. ALLORA VOI LO DOVETE PRENDERE COME UN LAVORO…” - VIDEO

La contessa che rivela a Massimiliano la passione di Guenda per lui ???? #Gfvip pic.twitter.com/3NJbvIcAaL — Matteo Rossi (@r_okem) September 30, 2020

Da "www.isaechia.it"

1. ‘Gf Vip 5’ , Patrizia De Blanck e la rivelazione choc su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci!

patrizia de blanck

Iniziano le prime strategie all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Patrizia De Black sta dimostrando di essere tra i vip più propensi a creare dinamiche ad hoc proprio per continuare questo percorso nel reality.

La contessa, parlando con Massimiliano Morra, ha addirittura consigliato all’attore di provare a creare una storia d’amore con Guenda Goria che sta dimostrando un forte interesse nei suoi confronti. Lo stesso tipo di discorso è stato fatto a Pierpaolo Pretelli e ad Elisabetta Gregoraci che sembrano essere sempre più vicini: «Lei è molto carina. Lei è persa di te.

guenda goria massimiliano morra 2

Se tu non avessi una fidanzata cagacaz*zi. E’ lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, poi sareste su tutti i giornali. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Poi esci e fai quello che ti pare. Però nché state qua dentro. Ho un’esperienza di vita io no? Tu pensi che stavo qua? Sarai sparita come tutte le altre persone. Massimiliano accoglierà il consiglio della De Blanck? Che ne pensate?»

guenda goria

2. ‘Gf Vip 5’ , nella notte Guenda Goria si dichiara a Massimiliano Morra: la risposta di lui (e il precedente discorso di Patrizia De Blanck) spiazzano il web

Patrizia De Blanck non ha dubbi: per sopravvivere all’interno della Casa del Grande Fratello bisogna ingegnarsi e creare dinamiche che appassionino il pubblico. Ed è stato proprio questo il suggerimento che la Contessa ha voluto dare sia a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ma anche a Guenda Goria e Massimiliano Morra.

guenda goria e massimiliano morra

Nella notte, infatti, Patrizia ha cercato di spiegare a Guenda e a Massimiliano come sarebbe conveniente comportarsi per ottenere il favore dei telespettatori facendo proprio l’esempio di Pretelli e la Gregoraci: «Loro hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stesso discorso che sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più, chi vuol capire capisca».

L’interesse di Guenda verso Massimiliano, però, sembra essere vero e pare che anche Morra ricambi questi sentimenti. Uscito dal Cucurio, il ragazzo è rimasto da solo con Guenda grazie all’aiuto di Patrizia che ha invitato tutti gli altri concorrenti a cambiare zona per lasciare ai due il modo di parlarsi a cuore aperto.

patrizia de blanck 1

Guenda ha ammesso di provare un’attrazione verso Massimiliano che a gran sorpresa ha ricambiato quest’interesse: «Lo stesso vale per me nei tuoi confronti. Sei una persona molto interessante. Però mi sarebbe piaciuto che ti esponessi tu. Non avevo capito che l’interesse era a tal punto. Per me la situazione adesso è complessa. Mi piaci e sei una bellissima ragazza».

Guenda, tuttavia, è preoccupata della situazione sentimentale dell’attore che è fidanzato con Dalila: «Io so che tu sei impegnato e da donna ci penso e dico ‘occhio’. Per ora mi metto da parte. Forse sarebbe meglio non avere certi condizionamenti».

elisabetta gregoraci e pierpaolo pretelli

Morra, però, non ha escluso che tra di loro qualcosa possa nascere: «Io sono entrato qui dentro con il pensiero che non mi precludo nulla, la mia ragazza lo sa bene, l’ho avvisata. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per adesso la vedo una cosa complessa. Nonostante tu mi piaci, te lo dico. Diciamo che la nostra situazione richiede un po’ di tempo. Poi magari in futuro mi lascio e… Chi vivrà vedrà, non precludiamoci nulla».

pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 9

3. ‘Gf Vip 5’ , Elisabetta Gregoraci si lascia andare e fa una confessione hot a Pierpaolo Pretelli!

I due concorrenti chiusi tra le mura di Cinecittà passano ormai tantissimo tempo insieme tra le prove di ballo, i tuf in piscina e il momento della buonanotte che si riservano ogni sera prima di dormire. Ed è proprio in uno di questi momenti che la showgirl calabrese avrebbe sussurrato una frase decisamente importante all’ex velino di Striscia la Notizia.

pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci

Pierpaolo poco prima di cena ha, infatti, preso da parte Matilde Brandi e a bassa voce le ha raccontato: “Prima in piscina mi ha detto ‘Ho voglia di fare l’amore con te’!”. Dopo una fragorosa e compiaciuta risata, la coreografa ha cercato di riportare con i piedi per terra il giefno spiegandogli che il passato di Elisabetta è ancora decisamente ingombrante nella sua vita: “Lei ha un vissuto, una determinata situazione.

elisabetta gregoraci

Io credo che lei non si sia mai rifatta una vita perché c’è ancora un legame, anche se non credo sia ancora innamorata. Comunque qui è rinata”. Anche Pretelli è sembrato d’accordo con le parole di Matilde ma non vuole affatto arrendersi : “Piano piano vorrei portarla a non pensare più”. Anche la Brandi è apparsa ducia e ha chiosato: “La tua tattica alla lunga premia! Fatti cercare, sta vivendo una cosa bella”

pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 10 adua del vesco e massimiliano morra 1 grande fratello vip 4 pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 78 pierpaolo pretelli ed elisabetta gregoraci 3 pierpaolo pretelli pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 4 pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 6 pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 3 pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 1 pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 2 guenda goria 1