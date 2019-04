Eliana Michelazzo a ''Storie Italiane'': Pamela Prati non è sposata, lo farà per i minori

Siamo arrivati alla quarta puntata della saga Prati-Caltagirone. E oggi a scrivere il nuovo capitolo ci dà una grande mano tal Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale agente di Pamela Prati insieme alla socia Pamela Perricciolo. La Michelazzo è intervenuta poche ore fa in collegamento telefonico a Storie Italiane, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, per spiegare il mistero delle nozze tra la soubrette e l'imprenditore di fama globale (dice lei) Marco Caltagirone detto Mark.

Solo che la vispa Eliana non ha spiegato granché, anzi ha alimentato nuove domande. Ecco cos'ha detto quando la Daniele le ha chiesto lumi su questa relazione e sul perché Pamela abbia detto a Domenica In di essere già sposata mentre dai registri dello stato civile del Comune di Roma (Dagospia ha verificato anche oggi: NUBILE) ciò non risulti:

PAMELA PRATI A DOMENICA IN

''Il signor Marco non vuole apparire, lo ha detto da subito…Voi non potete parlare di una persona che – prima di tutto – non può replicare. Seconda cosa, se vuole scrivere un nome falso, se vuole scrivere quello che vuole, è libero di scrivere il suo nome, cognome, ma di far vedere la sua faccia, o no? Mi sembrate veramente dell' EFFE BI AIV (sic), state facendo indagini senza fondamentA (sic). Se è stata cancellata una pagina dove veniva gestita da un bambino, che ovviamente non deve essere messo in mezzo perché è un minore e quindi dovete stare solamente in silenzio. Dovete solamente accettare il fatto che la signora Prati tra poco si sposa e vedrete la persona con cui si sposa…ma che una persona si sposa con un fantasma?''

ELEONORA DANIELE

"Non può replicare", e perché? Basterebbe uno scarno comunicato stampa. ''Se vuole scrivere un nome falso''. Alt! Un nome falso? Forse dietro Marco Caltagirone si cela qualcuno con un cognome meno altisonante?

La Daniele risponde subito: ''Qui non siamo l'FBI, i giornalisti fanno il loro lavoro. Noi non mettiamo in discussione la felicità di Pamela Prati, ragazza straordinaria. Qui si mette in discussione il fatto che lui esista o meno…''

eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo

In studio Roberto Alessi chiede: ''Come mai se non vuole apparire ha dei social con foto nascoste? Perché Pamela Prati gira da sei mesi per i programmi a parlare del loro amore? Possibile che si siano sposati senza che questo rito (pubblico) sia stato visto da qualcuno?''

E sul matrimonio con la deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro? Eliana: ''Ma quelli erano giochi, risalenti al 2016, la signora ha pure smentito e di lei non voglio parlare. Con Pamela non ci sono giochi e siamo pronti al matrimonio, stiamo… a breve vedrete uno speciale sul matrimonio. Al momento non vuole farsi vedere, ovviamente, e ha delegato anche me per parlarne''. Quindi il bel Marco ha giocato a fare lo sposo su Facebook? E perché non dovremmo pensare che anche con la povera Pamela non si tratti di un gioco? Il sospetto ci pare legittimo.

eliana michelazzo e pamela perricciolo

Sui due bambini, Sebastian (11 anni) e Rebecca (6 anni), che la coppia avrebbe preso in affido (lo ha detto Pamela in diverse occasioni), la sua manager precisa:

''I bambini non sono in Italia. In Italia queste cose vengono alla lunga, all'estero sono veloci. Perché i due hanno deciso di sposarsi? Perché così almeno i bambini potranno vivere anche in Italia. Fino a quando non saranno marito e moglie, sarà tutto quanto fuori all'estero''.

Sorvoliamo sui pasticci giuridici: come farebbe la Prati, cittadina italiana, a prendere in affido due bambini stranieri? Forse li ha solo lui? Se Pamela ha preso il primo aereo due settimane fa per andare a fare l'addio al nubilato a Marsa Alam, quando avrebbe visto questi bimbi? Vivono davvero a Bonifacio, e magari è andata a trovarli in nave? Ma sul profilo di Marco Caltagirone lui si tagga a Roma o al massimo in Calabria, mai all'estero…

eliana michelazzo e pamela perricciolo

In ogni caso la Michelazzo conferma che i due non si sono affatto sposati, e dunque Pamela a Domenica In ha mentito in diretta.

Eleonora Daniele le chiede della sua situazione economica – che dovrebbe conoscere bene visto che non solo è la sua agente, ma lei e la Perricciolo l'hanno nominata ''direttore'' della loro agenzia Aicos Management – eppure la Michelazzo continua a parlare dei figli e ed evita la questione, affrontata invece dall'avvocato di Pamela Prati: ''Abbiamo querelato Luigi Oliva che ha violato la privacy della signora Prati. Non entro nemmeno nel merito della realtà o meno [del problema]''.

Anche noi in questa sede non parleremo di soldi, e dei documenti che abbiamo a sostegno di quello che abbiamo scritto sulla situazione debitoria di Pamela Prati e sull'anello di fidanzamento che Luigi Oliva ha riavuto indietro solo dopo l'intervento degli avvocati.

Qui restiamo sul punto più interessante: chi è questo Marco Caltagirone e perché non vuole farsi vedere pur mantenendo aperti vari profili Facebook in cui scrive molte cose, molto private.

marco caltagirone nuovo profilo

Aggiorniamo i nostri lettori: da oggi è offline anche il profilo Facebook "Marco Caltagirone" nel quale si dichiarava sposato con l'onorevole Wanda Ferro e pubblicava (fino a dicembre 2017) le foto del loro amore, le fedi nuziali e i primi piani della deputata e del suo cagnolino Oscar.

Come ci ha segnalato un lettore attento, esiste un altro Marco Caltagirone su Facebook, con una stella marina come foto profilo. Indovinate un po'? Anche questo è un profilo ''vero'', o quantomeno che appartiene all'uomo di cui stiamo parlando, perché a commentare c'è la solita Pamela Perricciolo, e stavolta pure la stessa Pamela Prati.

marco caltagirone nuovo profilo

Che ha un profilo privato con solo 5 amici: Marco Caltagirone appunto, le due agenti Eliana e Pamela, e poi Seba e Rebecca Caltagirone. Sì, i due bimbi in affidamento che Pamela ''vuole tenere lontano dai social a tutti i costi'' (così aveva detto a Domenica In). La piccola Rebecca, sei anni, avrebbe aperto il profilo lo scorso febbraio, e come foto c'è una ballerina.

Non abbiamo intenzione di mettere i mezzo due minori, sono menzionati solo perché compaiono a tutto spiano nel profilo (apertissimo) di Marco Caltagirone, che per essere uno attento alla privacy non sembra molto bravo a gestire quella del social network più diffuso. Sotto alle sue foto commentano sempre le solite persone, alcune delle quali in comune con il vecchio profilo.

gli amici del profilo privato di pamela prati

Sì, perché quando ''muore'' il Marco Caltagirone sposato con Wanda Ferro (22 dicembre 2017 ultimo post - ora la pagina è sparita) nasce il Marco Caltagirone-stella marina (primo post: 27 dicembre 2017), che il 14 gennaio 2018, pochi giorno dopo, scrive:

"Buongiorno!!! Da chi è sposato ma non lo sa", seguito da faccine tristi.

Cosa avrà voluto dire? Non è stato lui che per i tre anni precedenti ha flirtato via Facebook con la deputata, fino ad arrivare a un matrimonio fittizio e solo via social? Eppure le persone che bazzicano questo profilo, da Pamela Perricciolo a Ivan Lazio, sono le stesse che commentavano gli status ''matrimoniali'' del ''Calta'', e lui in un'intervista aveva detto che stava per sposarsi con ''una importante donna politica calabrese''…

PAMELA PERRICCIOLO E MARTINA KELLY CAPPELLETTI SULLA BACHECA DI MARCO CALTAGIRONE

A proposito della Perricciolo, il 16 gennaio 2018, Marco Caltagirone pubblica una foto di lei in compagnia di Martina Kelly Cappelletti, una ragazza di Arezzo già passata per Uomini e Donne ai tempi di Andrea Damante e presumibilmente nella scuderia delle due agenti e che chiama Seba Caltagirone ''il mio cuginetto''.

marco caltagirone paparazzato

Ora vi lasceremo con qualche indovinello, che sarà risolto nel prossimo capitolo. Come mai c'è sempre lo stesso gruppetto a interagire con questo turbinio di profili, tutti con legami più o meno forti con la Calabria, e in particolare con la destra calabrese?

Chi è Silvia Sbrigoli, molto amica di Marco Caltagirone tanto da paparazzarlo (sempre senza volto!!) e dedicargli canzoni cantate nel locale di Pamela ed Eliana, e perché scrive ''Come hai fatto ad amare una che gioca con tuo figlio ancora non lo capisco'' e invita a votare ''chiunque ma non la Meloni con la sua lista con finte mamme''? Non c'era proprio l'onorevole Wanda Ferro nelle liste della Meloni?

marco caltagirone in terra calabra

E poi, come mai la URL del profilo di Marco Caltagirone (stella marina) è https://www.facebook.com/marco.calta.56/ . La url di una pagina è unica e non cambia anche quando si cambia nome. Marco Caltagirone ha 54 anni come dice Pamela Prati o è del '56 e dunque ha 63 anni, o invece è un caso se ha quel numero alla fine? A proposito, come mai il profilo di Seba Caltagirone esce alla pagina

https://www.facebook.com/gio.inolem/

il profilo di marco caltagirone marco calta 56

Cosa vuol dire ''Gio Inolem''? Basta leggere al contrario: Gio Meloni, ovvero Giorgia Meloni… Davvero un bimbo di 10 anni apre un profilo con il nome di Giorgia Meloni al contrario e poi lo rinomina con il proprio nome?

il profilo di seba caltagirone si chiama gio inolem

marco caltagirone e pamela perricciolo hanno la stessa ufficio stampa antonella grippo

E infine: qual è il ruolo di Antonella Grippo, giornalista e ufficio stampa che cura la comunicazione sia di Marco Caltagirone che di Pamela ed Eliana, tanto da aver dedicato degli articoli (mooolto amichevoli) sul suo blog su ''il Giornale''? Quello su di lui, dal titolo ''Marco Caltagirone Imprenditore e gentiluomo'' è sparito improvvisamente lo scorso 2 aprile, ma grazie a Web Archive lo abbiamo ripescato. Vi regaliamo un estratto:

Dopo di che, Marco, lei è, indubitabilmente, un uomo di suadente fascino. Tradotto: uno strafigo. Immagino che nelle relazioni pubbliche, oltre che nella dimensione privata, questa sia un’arma che non dismette..

l articolo di antonella grippo su pamela ed eliana

R) Dice che sono figo? Intanto mi piace sedurre. La mia vita privata è particolarmente discussa. Pensi che mi si sono attribuite spesso relazioni inesistenti. Persino, un love story con una principessa siriana. Bella, certo, bellissima. La cosa, ad ogni modo, è del tutto infondata, non è scoppiata la scintilla, nonostante la reciproca simpatia. In realtà ,oggi, posso dirmi innamorato. Di chi? Non glielo dico.

Le suggerisco qualche indizio. Posso essere innamorato solo di una donna in grado di condividere le mie ansie, i miei percorsi.Una donna che sappia vivermi totalmente . L’idea che qualcuna possa starti a fianco, avendo consapevolezza che il tuo lavoro ti costringe ad erranze continue lungo il mondo ed a ritmi incalzanti, è meravigliosa. La complicità ed il rispetto dei reciproci ambiti sono imprescindibili in una storia d’amore. Io, poi, credo nella famiglia, nella solidità degli affetti. Se amo, amo. Detesto le mezze misure. Mi piacciono le uscite in mare aperto. La temerarietà sublime dell’amore.

l articolo cancellato di antonella grippo su marco caltagirone

…ci mancava la principessa siriana.

Alla prossima puntata.

