8 ott 2024 19:46

COPIARE SÌ, MA NON COSÌ – IN RAI SONO COSÌ DISPERATI E A CORTO DI IDEE CHE TENTANO DI COPIARE LE TRASMISSIONI DI SUCCESSO DI MEDIASET. E INFATTI “SE MI LASCI NON VALE”, IL “NUOVO” PROGRAMMA DI LUCA BARBARESCHI, ALTRO NON È CHE LA VERSIONE LOFFIA DI “TEMPTATION ISLAND” CON SEI COPPIE IN CRISI CHE PER QUATTRO SETTIMANE ENTRANO IN UN VILLAGGIO PER METTERE ALLA PROVA LA LORO RELAZIONE – E SUI SOCIAL I TWITTATORI INSORGONO: “UNA COPIA AL LIMITE DEL PLAGIO…” - VIDEO