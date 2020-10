Da "www.liberoquotidiano.it"

"Ma tu e lei avete fatto sesso?". "Nì". Alfonso Signorini mette sotto torchio Massimiliano Morra, dopo che la sua ex Adua Del Vesco ha confessato di aver trascorso insieme a lui due anni senza contatti intimi col forte sospetto che l'attore sia gay. E al Grande Fratello Vip va in onda il momento più imbarazzante della stagione, forse di sempre.

"Non è vero che io e Adua non abbiamo avuto rapporti sessuali. Diciamo che ci siamo andati molto vicini, di più non voglio dire". "Avete fatto petting?", inziga Antonella Elia, cadendo dalle nuvole. Signorini e Pupo sono in imbarazzo, ma rimestano nel torbido.

Morra è in evidente difficoltà, Adua pure: "Io lo picchio", esclama la giovane quando viene a sapere che il suo ex non ha confermato l'assenza di contatti sessuali. "Io l’ho corteggiata in maniera eccessiva", ammette Massimiliano -. C’è stato un periodo in cui l’ho corteggiata moltissimo, ho quasi superato il limite, ci tenevo tanto.

Purtroppo questa infatuazione è sfociata in altro". Le parole sono criptiche, il tono enigmatico: il mistero sulla loro relazione resta, e quando entrambi rientrano nella casa cala il gelo sui concorrenti.

