UNA COPPIA AL BACIO/2 - IL ROMANTICO WEEKEND VENEZIANO DI ROBERTO BOLLE CON MISTERIOSO AMANTE DAI CAPELLI ROSSI (SI PUÒ DIRE O È HAIR-CATEGORIZING?). I DUE ALLOGGIANO NELL'HOTEL DEL MATRIMONIO DI CLOONEY, PRANZANO IN TRATTORIE PITTORESCHE, PASSEGGIANO PER MANO E SI SLINGUAZZANO SUL TAXI CHE LI RIPORTA IN ALBERGO

Da ''Chi''

roberto bolle romantico weekend con il compagno a venezia

“CHI” pubblica nel numero in edicola da mercoledì 24 giugno le immagini esclusive del weekend che Roberto Bolle ha trascorso in Laguna in compagnia di un amico dall’identità non nota, girovagando tra il Canal Grande e le isole di Torcello, Murano e Burano, come un turista qualsiasi. Un weekend che rappresentava senza dubbio qualcosa di speciale per loro, visto che per pernottare hanno scelto uno degli hotel più lussuosi di Venezia, l’Aman Venice di Palazzo Papadopoli, lo stesso dove nel 2014 George Clooney e Amal Alamuddin hanno festeggiato il loro matrimonio da mille e una notte.

È da lì che il ballerino piemontese e il suo accompagnatore si sono imbarcati sabato mattina per un tour delle più belle isolette della laguna, da Torcello, a Burano, con le sue caratteristiche casette colorate. Qui i due amici si sono fermati a pranzare alla Trattoria Al Gatto Nero, accolti con tutti gli onori dai proprietari. Che, dopo i selfie di rito e la dedica sul libro degli ospiti, li hanno lasciati andare alla loro passeggiata tra le minuscole e allegre calli, dalle facciate così sgargianti da essere contagiose.

Tra loro due solo grandi sorrisi e una palese sintonia trattenuta a stento, almeno finché erano in mezzo ad altra gente, ma poi non più una volta rimasti soli sul motoscafo. È solo qui, mentre il taxiboat li riportava in albergo, che il ballerino si è lasciato andare a un abbraccio passionale, che visto da dietro sembrava nascondere un bacio altrettanto passionale all’amico dai capelli rossi.

