COPPIE, E’ IL MOMENTO DI OSARE - QUESTE FESTE SENZA PARENTI TRA LE PALLE SONO L’OCCASIONE GIUSTA PER INFILARVI SOTTO IL PIUMONE E SPERIMENTARE GIOCHETTI PORCELLINI - BARBARA COSTA: “CI SONO GIOCHI BDSM DA ESPLORARE CHE SONO MOLTO FACILI, E NON RICHIEDONO ALTRO SE NON VOGLIA DI FARLO. ATTIRANTISSIME LE CINTURE IN PELLE ALLACCIATE A POLSINI CHE IMPRIGIONANO IL VENTRE, LASCIANDO LE NATICHE LIBERE, E DOCILI, ALLE VOGLIE DEL TUO SIGNORE E PADRONE…” - I CONSIGLI PER I REGALI PIU’ HOT - FOTO + VIDEO PORCELLI

Barbara Costa per Dagospia

lingerie di natale 2

Natale da soli, Natale a due, Natale senza parenti: ma di che ti lamenti? Chi lo dice che questa "solitudine" forzata deve essere una rottura di p*lle? Perché te le devi rompere quando potresti utilizzarle al meglio? A letto i pupi, che Mamma e Babbo Natale quest’anno hanno da fare, se la spassano, in due… e tu, forza, sono curiosa, che hai deciso, come ti "addobbi"? Dì un po’, mica vorrai passare le Feste in tuta e ciabatte?

Lo puoi certo fare, però sotto preparati a "tombolare" con la tua metà indossando slip rossi di Natale a uncinetto, li trovi pure in coordinato, basta non optare per il "Xmas mankini", lo vedi da te, è eccessivo! Invece, per le donne di ogni età e taglia, vi sono dei mini bikini, a strisce dorate, che esaltano ogni curva di Natale poiché, Dago-lettrici, a me gli occhi: mie care, toglietevi dai fornelli, passateci il tempo necessario, per fare "due uova al pene", il resto "infiocchettatevi" e fatevi dal vostro lui a Natale scartare, non solo i regali sotto l’Albero, ma proprio voi, il vostro corpo, fasciato di body di nastro scarlatto.

vibrator panty

Sui siti potete sbizzarrirvi, nella scelta di lingerie sexy natalizia, e se siete tipine spiritose – e freddolose – potete anche travestirvi da renna, con sotto slip e reggiseni appetitosi (quelli che lasciano i "fori" scoperti) ma pure morsetti per capezzoli atti a invogliare la sesso-fame: morsetti che trovate a forma di abete, renna, fiocco di neve, stella e palla di Natale, campanelle, divini angioletti. Ci sono quelli fatti a stikers, in tessuto, facilissimi da applicare: il vostro lui quanto resisterà a… strapparveli di dosso?

costume renna

E tu, donna di festività arrapata, quanto resisti a svestire il pene del tuo uomo agghindato per l’occasione, con un anello del pene a papillon rosso, oppure in versione patriottico-tricolore? Per la stimolazione penica, sono eccellenti e adatti alle Festività gli anelli da pene (vibranti) "snowflakes". Chiccosi gli anelli al pene a perla. Hai mai pensato di regalare al tuo partner un gioiello per il pene? Ve ne sono con ciondolo a tema natalizio, a tema personalizzabile, al tema che più ti piace.

Il Natale, questo Natale, senza parenti intorno, è il giusto Natale per (ri)accendere la fiamma, a letto, e voi, i più tradizionalisti, che ne dite di fare un salto… nel mondo BDSM? Per tastare il sadomaso c’è bisogno certo di seria preparazione, convincimento, ma ci sono giochi BDSM da esplorare che sono molto facili, e non richiedono altro se non voglia di farlo. Attirantissime le cinture in pelle allacciate a polsini che imprigionano il ventre, lasciando le natiche libere, e docili, alle voglie del tuo signore e padrone.

dadi kamasutra

I collari BDSM natalizi li trovi a tema abete e renna. Il BDSM più semplice e godente a 2, si può fare con piccole (e sicure) gabbiette del pene, in metallo, che titillano a impedirne l’erezione, cinture di castità maschili e femminili scintillanti, e piccole tavole con chiodini da utilizzare sul letto, ti ci inginocchi sopra e soffri e godi, con manette in pelle coordinate. Occhio alle pagaie in pelle, sculacciano non meno forte di quelle in legno, e sono eleganti, se pur impari a quelle di Natale brillanti in bianco-argento.

Va bene aspettare la mezzanotte, anche se la Messa è anticipata, ma mica vorrete mettervi a far la tombola a due? Come, preferite il sudoku? Va bene, però esistono passatempi differenti, giochi che il tempo non te lo fanno passare, te lo fanno volare, e se sei stufo dei giochi a carte atti alle sbronze, del poker sconcio, se come me giudichi quelli da tavolo-hot delle cag*te, i dadi a sozze frasi e figure idem, ti dico che le ore a due voleranno a fare un puzzle, ma non a tema religioso o paesaggistico!

costume da renna

Scegline uno a tema porno, è goloso quello che ti porta a formare le tette di ogni maniera, o un sodissimo c*letto, o quello delle cosce femminili che racchiudono un uccello. Ci sono porno-puzzle a richiesta, che riproducono le tue più feticistiche voglie, puzzle omosex e puzzle lesbian threesome, e puzzle che puoi porno-personalizzare e poi regalare, ma io ti consiglio quello in cui devi dare forma a un… cunnilingus!

Vedi un po’ che in queste Feste scopri finalmente come glielo devi ben fare, o nuove leccate per farla più volte venire… componendo l’orgasmo, tassello dopo tassello! Se ancora sei in ambasce per i regali di Natale, se pure stavolta temi di aver scelto il più inadatto e scialbo, convinciti di questo: con una donna – compresa la tua – non puoi mai sbagliare se le regali un vibratore, e non quello con le alette che di sicuro ha già nascosto in casa da qualche parte, ma uno tra quelli piccolini, da borsetta, a proiettile, a rossetto. Alcuni li vendono mimetizzati in biglietti "merry christmas go f*ck yourself!", per fott*ti auguri di Natale ambosessi.

lingerie fiocco 1

I vibratori più cercati sono quelli che comandi via app, e sono quelli i meno "visibili", quelli che indossi e lo sa solo lei, e lo sai solo tu se ci giochi con lei: uno tra i vibratori "segreti" più accattivante è quello a petalo, sì, quello rosa che si indossa posato appunto come un petalo tra il sesso e lo slip, petalo che lei ma pure tu a distanza puoi far vibrare, a tuo volere. Ti sfido a trovarmi una donna che davanti a un regalo di Natale simile non va ai matti, non ti si mette in ginocchio e, a proposito di omaggi orali, ho trovato la soluzione per chiunque si vergogna ad avere un naso freddissimo sempre, anche nei momenti i più pepati: per fellatio senza "tocco gelato" sono in commercio "cappellini di lana per naso" a forma di capezzolo, che tengono in caldo il naso "vestendolo" a capezzolo, e capezzolo adatto a giochi di Natale estrosi, capezzolo di lana da infilare dove sai (esiste anche la versione berretto per peni freddolosi).

natale puzzle sesso 5

E adesso, la domanda clou: sei forse un uomo insoddisfatto delle proprie "misure" intime? Hai sempre sognato di soddisfare la tua donna siffredianamente? Questo Natale lo puoi fare, che ci vuole, ci vuole poco, ci vuole un "penis extender", facile da infilare, e in grado di riempire la tua lei totalmente! Pene aumentato o meno, se in queste Feste siete interessati a farlo in modo alternativo, "oscillante", prendetevi una "particolare" altalena da interno, rotante a 360°, leopardata, o bicolore: pronti a Natal-dondolare? In quali posizioni?

il dildo di santa claus

Ora parliamo di sesso anale, da fare a Natale, non mi dire che ancora non ti sei munito di plug anali…natalizi! Ma lo sai che c’è gente che li regala ai colleghi, a cadeau esplicito (tenere lontano dai colleghi permalosi!), e comunque, ti dico che di plug anali di Natale puoi trovarne classici, a spina di legno, pigna, a forma di Babbo Natale (è il "Santa Dildo"), a pupazzo di neve con cappello (lo "SnowBalls"), pom pom a coda di coniglio, panda, volpe, orso, lupo, con orecchie allegate, quella fosforescente, luminosa come un nastro di Natale (se prendi il set plug + dildo, dammi retta, risparmi).

cintura di castita'

Se siete "vergini" in fatto di plug anali, i siti porno sono pieni di sezioni tutorial in grado di togliervi ogni remora, dubbio, in grado di aprirvi a poco conosciuti plug-usi, tra questi un’occhiata va data a uno tra i più veloci e divertenti, quello della pornostar Ashley Alban: con lei, con quel suo bellissimo sedere aperto, in primo piano, ogni cosa sembra facile, agevole, invogliante, compreso l’uso del "prostate vibrator" (già che ci sei, guarda pure come Ashley lo succhia veloce, prima di iniziare i festeggiamenti: veloce non vuol dire meno dedizione!). Parole a parte per i dildo anali: "Cappello di Natale" si chiama così perché ha quella forma ed è enorme, in vendita pure color carne, ma non meno stuzzicanti sono quelli a forma di unicorno, a bastoncino di zucchero, a albero di Natale addobbato con punta compresa. Da provare assolutamente i dildo "Xmas Tree": a grappolo d’uva! Ma quant’è bello quello tutto rosso a forma di renna panciuta?

sex toy e rossetto

A Natale non lasciare la tua cucina senza porno decorazioni per l’occasione! Trovi utensili e presine a forma di vagina e pene per tutti i gusti. Carine le presine a pene che si infilano nei manici delle padelle, ma pure quelle a mo’ di tappo per bottiglie. Se i grembiuli e le presine kamasutra sono un must, lo devono presto diventare le presine glory-hole, le tette-scalda-lattine e i magneti da frigo, che sorreggono i post, su tutti il magnete a forma di pene in erezione che ti "regge" la biro…!

Infine, per chi questo Natale non sc*pa perché è single, ha l’amante lontano, il partner sessualmente chiuso, andato, finito: chi lo dice che non devi festeggiare con l’orgasmo più strabiliante della tua vita? Fatti un regalo, e se sei solo ma pure un feticista dei c*li grossi, ci sono per te ben 15 kg di natiche in silicone, da palpeggiare e penetrare davanti e dietro. Sono tra i giocattoli del sesso più grossi in circolazione, se vuoi le puoi ornare come vuoi, magari con un tanga commestibile, e leccabile.

lingerie di natale bdsm

Tu, ragazza, non rimanere senza un paio di guanti masturbatori, quelli che li infili e sì, ti consigliano di usarli a due, a reciproca stimolazione, ma vuoi mettere a passarteli addosso, strusciarteli tra le gambe, sul sesso, a bagnare il letto a dense, svuotanti, benedette secrezioni? Alcuni li vendono per il massaggio dei seni, per i quali esistono altresì piccoli massaggio-vibratori a torcia… inoltre, attenta alle novità in fatto di cuscini idonei alla masturbazione: ancora stai lì a cavalcarne uno tradizionale?

Ve ne sono di ogni grandezza, e vibranti, e a gettito d’aria calda, e ottimi sono quelli a forma di lettino da auto gonfiabile, perché ti ci puoi stendere sopra, nuda, e cavalcarli mille volte meglio, con molta più foga, e ci puoi mettere un dildo a ventosa che rimane dritto e fermo (come fa la pornostar Charming Milana, sul divano… ti pare scontenta?).

slip per uomo a forma di renna morsetti per il capezzolo

Ogni oggetto consigliato si trova online, a prezzi modici, buoni per tutte le tasche, pure le più taccagne, sicché, miei cari, non avete scuse, stop alle ammucchiate, state a casa, buone sane sc*pate… e auguri!

