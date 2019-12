LE CORNA DI ALBA: “UN FIDANZATO MI TRADI’ CON UNA MIA AMICA: CON LUI CI LASCIAMMO, LEI LA PERDONAI”. E VI SPIEGO IL MOTIVO – LA PARIETTI SI CONFESSA AD ‘OGGI’: "FREQUENTO DELLE PERSONE, NON SONO DIVENTATA UNA SANTA, MA HO CAPITO CHE È MEGLIO TENERE LA VITA PRIVATA RISERVATA. SE PARLI DI UNA RELAZIONE, QUANDO QUELLA RELAZIONE FINISCE DEVI…”

Anteprima Stampa da “Oggi”

alba parietti

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Alba Parietti ripercorre le storie familiari che sono alla base del suo libro «Da qui non se ne va nessuno» e parla anche di sé: «Io posso perdonare tutto. Per esempio, un’amica che aveva perso la testa per un uomo con cui stavo… Il tradimento c’è stato, se così lo si può chiamare. Ma mi sarebbe mancata troppo l’amica. Il fatto è che si può perdonare la debolezza di una persona». Ma lei ha perdonato il traditore? «Sì, ma chiaramente non è stato più un mio fidanzato, anzi è stata la conferma che non lo poteva essere».

parietti

E sul presente aggiunge: «Frequento delle persone, non sono diventata una santa, ma ho capito che è meglio tenere la vita privata riservata. Se parli di una relazione, quando quella relazione finisce devi spiegarne i motivi alla stampa prima ancora di averli chiari tu stessa».

ALBA PARIETTI - DA QUI NON SE NE VA NESSUNO LA MAMMA DI ALBA PARIETTI DA BAMBINA alba parietti ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI ALBA PARIETTI alba parietti alba parietti IL PAPA' DI ALBA PARIETTI NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE ALBA PARIETTI alba parietti alba parietti a io e te notte alba parietti foto di bacco i genitori di alba parietti