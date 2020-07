1. JADA PINKETT SMITH AMMETTE: «HO AVUTO UNA RELAZIONE CON AUGUST ALSINA»

Claudia Casiraghi per www.vanityfair.it

Jada Pinkett Smith si era ripromessa di negare tutto. Così, quando August Alsina, il cantante oggi ventisettenne conosciuto quattro anni fa, per tramite del figlio Jaden, ha provato a dire di aver avuto una storia con l’attrice, questa ha tirato dritto per la propria strada. Ha smentito, negato, ha finto indignazione di fronte a quelle liquidate come false accuse. Poi, qualche mese più tardi, ha calato la maschera.

Durante uno degli episodi dello show che su Facebook conduce, Red Table Talk, ha chiamato a sé il marito, Will Smith, e davanti alle telecamere ha ammesso la relazione.

«È cominciato tutto dal nostro tentativo di aiutarlo a migliorare la propria salute mentale», ha spiegato la Pinkett Smith, «Io e te eravamo separati, allora», ha detto rivolta al marito, con il quale all’epoca dei fatti aveva interrotto ogni relazione. Will Smith e Jada Pinkett Smith, quattro anni fa, hanno deciso di vivere da separati in casa, e di accogliere nella propria famiglia August Alsina, così da spingerlo verso cure che entrambi credevano essere necessarie.

«Con il tempo, però, ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento», ha ammesso l’attrice, aggiungendo di non aver bisogno di alcun «permesso» per intraprendere una relazione. «È stata una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Allora, però, avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava», ha detto ancora, mentre Will Smith ha confessato le proprie colpe.

«Avevo chiuso con te», all’epoca dei fatti. Ma l’amore, e la voglia di lavorare su una relazione tanto duratura, ha poi preso il sopravvento. «Bad marriage for life», hanno detto i due, mal citando il film di cui Will Smith è protagonista, Bad Boys.

2. TRADIMENTI IN DIRETTA TV L'ADULTERIO DIVENTA SHOW

Claudia Guasco per ''Il Messaggero''

Nel programma web la moglie di Will Smith confessa al marito la relazione con un rapper Amori e disamori impazzano sui social: Gli psicologi: «Narcisismo ed egocentrismo»

«Cosa fareste se scopriste che l' amante di vostra moglie la tradisce con un' altra?» (Ennio Flaiano). Ai tempi dell' autore dei Taccuini era un paradosso divertente, oggi è una questione serissima che può essere analizzata in molteplici contesti, tutti pubblici: al falò di confronto di Temptation island, su una pagina Instagram, nel salotto di Barbara d' Urso o in un talk show. È quello che ha fatto Jada Pinkett, moglie dell' attore Will Smith, star lanciata negli anni 90 dalla serie Willy principe di Bel Air.

Lei invita il marito al suo programma Red table talk, lo fa sedere all' altro capo del tavolo rosso e gli confessa di avere avuto una relazione con il rapper August Alsina, di ventuno anni più giovane.

I SENTIMENTI

È la modalità 2020 del tradimento. Prima lo si nascondeva, si negava, era motivo di imbarazzo, ora lo si racconta a milioni di telespettatori e, secondo gli psicologi, un motivo c' è: l' infedeltà è in aumento, viene considerata fisiologica e quindi accettata socialmente. Sentimenti come il senso di colpa o la vergogna si disintegrano in una sorta di autoanalisi collettiva.

Come quella messa in scena da Jada e Will Smith. Gesti controllati, voci pacate, lei che ammette: «Eravamo in pausa di riflessione, mi sono fatta coinvolgere». Lui che insiste, sorridendo: «Un coinvolgimento? Una relazione?». Lei che ammette: «Sì, una relazione, decisamente».

Pare che ora la coppia si sia rinsaldata e il tavolo rosso fosse un modo per chiudere con il passato. Ma perché davanti a milioni di spettatori? Spesso per soldi, come a Temptation island. Definito «un viaggio tra i sentimenti per scoprire se la vita a due che sto vivendo è davvero quella che voglio», in realtà è un' esibizione di tatuaggi, bikini, balli e tradimenti davanti a 3,5 milioni di persone. Oltre al gettone di presenza, una volta terminato il programma i protagonisti diventano influencer da migliaia di euro a post, partecipano a serate e programmi, vengono scelti per Uomini e Donne. Ma per il conduttore Filippo Bisciglia c' è di più: «È un esperimento sociologico - racconta - non soltanto un gioco di corna. È uno sguardo su ciò che siamo, ciò che diventiamo quando siamo messi di fronte alle tentazioni».

L' Osservatorio europeo dell' infedeltà rileva che una donna italiana su tre, nella sua vita, ha già tradito e un uomo su due ammette di essere stato infedele. I sessuologi affermano che oggi si tradisce non solo con il corpo, ma anche sui social con foto e messaggi. Questo fa sentire meno il rimorso nei confronti del partner. «All' origine di tutto c' è il grande narcisismo e l' egocentrismo che vive la società: ci si concentra in primo luogo sui propri bisogni e con questo si giustifica la ricerca di un' altra relazione. E il comportamento pacato di Will Smith mi fa pensare che anche lui abbia tradito», riflette la psicologa Ilaria Cadorin. «Una relazione è impegno e fatica e invece si gioca, ci si prende e ci si sposa. Come in Matrimonio a prima vista, poi basta una firma e mi separo».

Così si alimenta un' incessante girandola di fidanzamenti, infedeltà e cambi di partner. Sempre a favore di teleobiettivo.

PROTAGONISTI DEL GOSSIP

Il nuovo amore di Belen Rodriguez, per esempio. Lei si fa fotografare abbracciata a Gianmaria Adinolfi, l' ex marito Stefano De Martino nel frattempo smentisce in un video la sua relazione con Alessia Marcuzzi, la quale posta le immagini della sua vacanza in barca con il marito.

Tradimento presunto, ma sempre in modalità social. Come la rottura tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy, che su Instagram ha fatto sapere come stavano le cose: «Se un' altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo».

Un anno fa il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina annunciava di aver lasciato la moglie Clizia Incorvaia per un tradimento con il suo testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Dramma, dibattiti, salotti tv. E il gran finale: Clizia ha ritrovato l' amore. Naturalmente al Grande fratello vip.

