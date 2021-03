CORNUTO E SPUTTANATO – VI RICORDATE IL VIDEO DEL MARITO CHE PIZZICA LA MOGLIE CON L’AMANTE ALL’HOTEL EUFEMIA A PALERMO? DA SETTIMANE LA COPPIA, RIAPPACIFICATA E FELICE, È OSPITE FISSA DA “BARBARIE” D’URSO CHE STA SPOLPANDO OGNI ASPETTO DELLA VICENDA DI QUESTI DUE DISPERATI A CACCIA DI POPOLARITÀ – DOPO IL PERDONO, IL LIETO ANNUNCIO: “ASPETTIAMO UN BAMBINO”. E A PALERMO LA GENTE SI INCAZZA: “CI HANNO RIDICOLIZZATO. NON CAPISCO PERCHÉ…” - VIDEO

Da "www.today.it"

tradimento all'hotel eufemia a 'live non e' la d'urso' 6

A Live non è la D'Urso si torna a parlare di tradimenti, ospiti anche questa sera Grazia e Gianluca i protagonisti del video, diventato virale sui social, del tradimento dell'Hotel Eufemia. La coppia sembra più affiatata e felice, ma non sono in molti a vederla così.

L'inviata di Barbara a Palermo ha intervistato alcuni concittadini e le risposte non sono state dalla parte della coppia: "Non capisco perchè farsi prendere in giro così", "Hanno ridicolizzato tutta Palermo", "E' tutta una montatura per diventare popolari" e "A me lei non sembra molto sincera". Alcuni sono riusciti a vedere i lati positivi: "L'importante è essere felici, se loro sono felici così va bene". Anche sul web i commenti non sono mancati, come le accuse "si stanno facendo solo pubblicità".

tradimento all'hotel eufemia a 'live non e' la d'urso' 7

Anche il "cornuto" del video e la moglie sono tornati insieme

L'inviata di Barbara D'Urso è riuscita a parlare l'amante, il "cornuto" del video che è diventato popolarissimo sui social: "Abbiamo fatto pace, io mi sono pentito e non succederà più perché amo troppo mia moglie. Chiedo scusa anche a Gianluca per quello che è successo. Non ci sentiremo mai più. Sono felice per le due famiglie che si sono riappacificate. L'importante è l'amore delle famiglie". "Alla fine si è confessato" così ha commentato Gianluca.

La rivelazione shock: la coppia è in dolce attesa

tradimento all'hotel eufemia a 'live non e' la d'urso' 4

Gianluca e Grazia hanno deciso di rivelare in diretta tv una lieta notizia: aspettano un bambino. "Ci siamo guardati e abbiamo deciso insieme, non è stato deciso da me o da lei. E' incinta da due settimane, nascerà a fine novembre" ha spiegato Gianluca. In collegamento il padre di Gianluca che ha scoperto della gravidanza in diretta, era molto felice. Barbara infine ha ricordato che Gianluca sta cercando lavoro e ha anticipato che alcune email sono arrivate in redazione.

