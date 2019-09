CORONA, UN DELICATO FIORELLINO - L'AVVOCATO DI FURBIZIO MINACCIA DENUNCE CONTRO IL PROGRAMMA DELLA D'URSO, REA DI AVER MANDATO IN ONDA SUE IMMAGINI DURANTE UN EVENTO SPORTIVO DI BENEFICIENZA IN CARCERE - LUI CHE 6 MESI FA SBATTEVA IN FACCIA A UN RICCARDO FOGLI IN LACRIME LE FOTO DEL TRADIMENTO DELLA MOGLIE, ORA SI SENTE ''ALTERATO NELLO STATO PSICOFISICO'' PERCHÉ VIENE MOSTRATO UN FILMINO MENTRE GIOCA A CALCETTO. RACCONTACENE UN'ALTRA

Contro Live-Non è la D'Urso e Barbara D'Urso, scende in campo l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa. Con una nota stampa ha fatto sapere che un filmato mandato in onda durante l'ultima puntata del programma su Canale 5 non sarebbe stato autorizzato dal re dei paparazzi (si tratta di immagini che mostrano Corona nel carcere di San Vittore mentre prendeva parte a un evento sportivo di beneficenza). Secondo l'avvocato, addirittura, la trasmissione delle immagini avrebbe alterato lo stato psicofisico del suo cliente, con possibili danni al suo percorso giudiziario. Inoltre, ha minacciato azioni legali, riservandosi ogni azione a tutela dei suoi diritti nelle sedi opportune.

Nel dettaglio, la nota diffusa da Ivano Chiesa recita: "Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all’interno del carcere di San Vittore. E che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso Live – non è la D’Urso, e di conseguenza sono comparse su vari siti per promozione”.

La nota prosegue: “Fabrizio Corona ha soltanto partecipato ad un evento di beneficenza organizzato dal carcere di San Vittore, su richiesta delle stesse autorità penitenziarie. La divulgazione non autorizzata di tali immagini può pregiudicare il percorso giudiziario di Fabrizio Corona, oltre ad averne alterato la stato psicofisico. Quindi lo stesso si riserva ogni azione a tutela dei suoi diritti in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno determinato tale indebita divulgazione". Amen.

IL NUOVO ARRESTO DI FABRIZIO CORONA