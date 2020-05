CORONA KILLS THE VIDEO STARS - GLI OSCAR 2021 SARANNO RINVIATI? SECONDO ''VARIETY'', ANCHE SE MANCA QUASI UN ANNO (28 FEBBRAIO 2021), L'EDIZIONE POTREBBE SLITTARE. L'ACADEMY HA GIÀ CAMBIATO LE REGOLE PER INCLUDERE I FILM NON USCITI AL CINEMA MA SOLO IN STREAMING. IL PROBLEMA È CHE MOLTI FILM NON USCIRANNO PROPRIO FINCHÉ NON SI TORNERÀ IN SALA. E LA COMPETIZIONE SAREBBE TROPPO MOSCIA

AdnKronos

I 93esimi Oscar sono in programma a febbraio, ma l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta valutando di rimandare la grande serata, secondo diverse fonti a 'Variety', secondo le quali i piani definitivi sono lungi dall'essere concreti in questo frangente. La trasmissione televisiva è attualmente fissata per il 28 febbraio 2021, su ABC. "È probabile che vengano rinviati", ha detto a Variety una delle fonti. Tuttavia, questa persona ha avvertito che i dettagli, comprese le potenziali nuove date, non sono stati ancora completamente discusse o proposte formalmente. Un'altra fonte afferma che la data è attualmente invariata presso la ABC.

joaquin phoenix 4

Quando ad aprile furono annunciate nuove modifiche temporanee alle regole per l'eleggibilità agli Oscar a causa del Covid-19, il presidente dell'Accademy David Rubin disse a Variety che era troppo presto per sapere come la trasmissione televisiva degli Oscar del 2021 potesse cambiare a seguito della pandemia. "È impossibile sapere quale sarà il paesaggio", ha detto. "Sappiamo che vogliamo celebrare il film, ma non sappiamo esattamente quale forma prenderà".

brad pitt 1 oscars 2020 highlights parasite and bong joon ho takeover joaquin phoenix and brad pitt win their 1st ever oscar brad pitt bong joon ho e kwak sin ae bong joon ho e han jin won joaquin phoenix, jane fonda e olivia colman