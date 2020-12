CORONA NON PERDONA: “NON PERMETTO A NESSUNO DI DIRE CHE HO OFFESO TUTTE LE DONNE DEL PIANETA PER ELIMINARMI” – LO SCRITTORE ALPINISTA RACCONTA A PETER GOMEZ COM’È ANDATA CON DI MARE: “BIANCA MI HA DETTO SUBITO CHE C’ERA IL DIRETTORE CHE NON VOLEVA PIÙ SAPERNE DI ME. SONO SINCERAMENTE PENTITO E MI SONO SCUSATO NON PER OPPORTUNISMO. SIA CHIARO, NON L'HO FATTO ASSOLUTAMENTE PER TORNARE LÌ, CI TORNEREI VOLENTIERI MA…” – VIDEO

"Cosa è successo con il direttore di Raitre Franco Di Mare? Non permetto a nessuno di dire che ho offeso tutte le donne, non solo d'Italia, ma del pianeta, per eliminarmi". Così Mauro Corona, ospite di Peter Gomez a 'La Confessione' in onda stasera 11 dicembre alle 22.45 su Nove, ha spiegato al conduttore quanto è accaduto da quando, il 23 settembre scorso, a seguito di un battibecco con la conduttrice di 'Cartabianca', Bianca Berlinguer, nel quale l'alpinista e scrittore si era rivolto a lei chiamandola "gallina", non ha più potuto partecipare come ospite fisso al programma a causa del veto del direttore di Raitre, Franco Di Mare, nonostante le scuse più volte fatte e accettate dalla stessa Berlinguer, che si è espressa a favore del ritorno di Corona in trasmissione.

"Lei mi ha detto subito che c'era il direttore che non voleva più saperne di Corona - ha raccontato Corona, in libreria con 'L'ultimo sorso. Vita di Celio' (edizioni Mondadori) - Quello che mi ha dato fastidio, e ho accettato questa confessione con lei, Gomez, per chiarire alcune cose, è che l'hanno messa come se io abbia offeso tutte le donne, non solo d'Italia, ma del pianeta: io ho offeso una donna e non permetto a nessuno di campare scuse per eliminarmi facendo il paladino delle donne d'Italia o del pianeta".

Lo scrittore ha ammesso di essere "sinceramente pentito" e di essersi scusato "non per opportunismo": "Sia chiaro, non l'ho fatto assolutamente per tornare lì, ci tornerei volentieri - ha detto a il direttore de ilfattoquotidiano.it - ma che si usi la difesa delle donne offese da Corona per eliminarmi non lo tollero e non lo permetto a nessuno, né al direttore di Raitre né a chicchessia".

