CORONA DI POCA FEDEZ - L’EX RE DEI PAPARAZZI SPARA A ZERO CONTRO IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI: "LO ATTACCO SUI SOCIAL PERCHÉ IL POLITICALLY CORRECT È LA COSA PIÙ SBAGLIATA DEL MONDO. TUTTO QUELLO CHE TI VENDONO GLI INFLUENCER NON È VERO. CON BELEN CI POTEVI TROVARE SDRAIATI SUL PRATO AL PARCHETTO. FEDEZ SE LO TROVI IN UN PARCHETTO È PERCHÉ LO HA COSTRUITO DENTRO UNA VILLA..."

Francesco Fredella www.liberoquotidiano.it

fabrizio corona

Corona senza freni. "Corona non perdona", si sussurrava qualche tempo fa. Fabrizio Corona, ora, viene intervistato da Chi e parla di tutto (ora è ai domiciliari dopo l’ennesima bufera giudiziaria).

Ma Fabrizio è un altro uomo: un ottimo padre, presente nella vita di Carlos Maria (il figlio nato dalla storia d'amore con Nina Moric) ed un imprenditore che ha un grande fiuto - oltre ad una spiccata dedicazione alla comunicazione. “Sto benissimo”, afferma Corona che di recente è stato fotografato a Roma (con il permesso del giudice di Sorveglianza) per motivi di lavoro.

Poi passa a parlare di Carlos Maria. “La giornata più bella della mia vita”, dice Corona. E poi racconta che 6 anni che non praticava uno sport all’aperto. Acqua passata: finalmente l'ha fatto con Carlos. “Questa mi sa che è la giornata più bella della mia vita”, continua a raccontare.

fabrizio corona 1

Da tempo, sui social, attacca Fedez. Ma qual è il motivo? “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli ‘influencer’, non è vero”, dice.

FABRIZIO CORONA E FEDEZ

L’ex re dei paparazzi non si ferma davanti a nulla. E parla come se fosse un fiume in piena. Ovviamente nella lunga intervista rilasciata a Chi non può mancare neppure Belen Rodriguez.

“Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”, tuona l'ex re dei paparazzi che ha vissuto, in passato, una lunga storia d'amore con la Rodriguez.

