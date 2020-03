CORONATWEET! - LA LOMBARDIA VIENE SIGILLATA PER DECRETO E I TWITTAROLI SI SCATENANO - BRIATORE: “PERCHÉ LA BOZZA CIRCOLAVA TRA I GIORNALISTI? GOVERNO INCAPACE” - SELVAGGIA LUCARELLI: “RIMANETE A MILANO PER RICONOSCENZA, SE IL BENE COLLETTIVO NON VI SEMBRA ABBASTANZA” - FACCHINETTI: “COMPLIMENTI A TUTTI I DEMENTI CHE STANNO SCAPPANDO. PENSATE SE ORA IL VIRUS ARRIVA IN CAMPANIA, CALABRIA O PUGLIA…” - MICHELE EMILIANO ANNUNCIA LA QUARANTE PER CHI ARRIVA DAL NORD - VIDEO

Stazione Garibaldi - Milano - Ore 00:50 L’ignoranza è più pericolosa del Virus. L’ignoranza provoca più vittime del Virus. È dell’ignoranza che dobbiamo avere paura, perché per combattere l’ignoranza non esiste antidoto...purtroppo! #coronavirusitalia pic.twitter.com/QlZX0aRF8f — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) March 8, 2020

Dagoselezione

Roberto Burioni@RobertoBurioni

Follia pura. Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa, portando con sè il contagio. Alla fine l'unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Non ho parole.

Flavio Briatore

giuseppe conte e rocco casalino

Come mai il decreto circolava ieri tra i giornalisti? Chi lo ha dato alla stampa,solo qualcuno vicino al primo ministro..per graziarsi i giornalisti !! Anche stavolta chi governa ha dimostrato, incapacità !! Non pensano alle conseguenze che creano !!giocano sulla pelle dei cittadini!! Ieri notte c’è stato come era logico, L assalto ai treni per il sud..se il governo decide di prendere misure così estreme,prima cinturi e chiudi tutto e solo dopo rendi pubblico il decreto!!

Giuseppe Provenzale@gProvenzale

ì Quindi #Casalino, quello del Grande Fratello, o chi per lui, fa uscire la bozza e si scatena la fuga dalla Lombardia verso il sud. Sono davvero così incompetenti o il compitino consiste proprio nello scatenare il panico?

Luca Dini@sonolucadini

la cnn e la bozza del decreto

Ma i pezzi di merda che ieri hanno scelto di far girare le bozze, e i colleghi che le hanno pubblicate senza farsi domande come i giornalisti di regime fanno con le veline, di fronte ai treni ammassati di irresponsabili in fuga (e probabilmente virus) come si sentono oggi?

Grim@gr_grim

Conte ha indetto una conferenza stampa alle 2 e mezza del mattino per confermare integralmente la "bozza" di Decreto uscita sui giornali sei ore fa, aggiungendo inoltre "tra alcune ore il decreto sarà in vifore". ARRESTATELO.

Eleonora Camilli@EleonoraCamilli

Insomma alla Cnn (lo hanno scritto) la bozza è arrivata dall’ufficio stampa della regione Lombardia. Cioè da quelli che dovrebbero fare di tutto per contenere il contagio. In che mani siamo. #coronavirus

Grim@gr_grim

Giornalista: "Ci si può spostare all'interno della nuova zona rossa?" Conte: "È improprio parlare di zona rossa" Giornalista: "Si fermerà tutto - treni e aerei - nella zona rossa?" Conte: "No, non si fermerà tutto" Siamo allo sbando.

Pietro Raffa@pietroraffa

Scusa Giuseppe Conte, ma come fai a dire che vi state muovendo "con lucidità" se sei costretto a fare una conferenza stampa alle 2 e mezza di sabato notte? #coronavirusitalla

fuga da milano dopo il decreto che ha chiuso la lombardia

Gianni Riotta@riotta

Il premier @GiuseppeConteIT deve gestire la comunicazione #coronavirus con severità assoluta. Le soffiate terrorizzano e basta milioni di innocenti

Gianni Riotta@riotta

La bozza che circolava e che avevo diffuso qui confermata ora @GiuseppeConteIT

inasprita da province piemontesi. Il disastro comunicativo tutto del governo. Conte dovrebbe tirarne le conseguenze e in fretta se vuole che il suo gabinetto tiri avanti.

Francesco Facchinetti@frafacchinetti

Stazione Garibaldi - Milano - Ore 00:50 L’ignoranza è più pericolosa del Virus. L’ignoranza provoca più vittime del Virus. È dell’ignoranza che dobbiamo avere paura, perché per combattere l’ignoranza non esiste antidoto...purtroppo! #coronavirusitalia

LINK VIDEO:

https://twitter.com/frafacchinetti/status/1236496992991395845

Luciofreni #StopMES (...)@Luciofreni

fuga da milano dopo il decreto che ha chiuso la lombardia

#Casalino , #Conte, e tanti altri: Perché un giornale che non è di destra (Repubblica) alle 19:58 di ieri ha pubblicato la bozza del decreto scatenando il panico e aumentando il caos? Non è che qualcuno dovrebbe essere indagato per "attentato alla salute pubblica" ? #zonerosse

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Rimanete a Milano per riconoscenza, se il bene collettivo non vi sembra abbastanza. Disfate la valigia.

Cristina Giordano@Cri_Giordano

Non si possono colpevolizzare solo i cittadini se le istituzioni non comunicano in modo efficace e univoco le misure dell’emergenza. Un governo non può aspettarsi che i cittadini seguano ciecamente, mentre a Roma abbozzano, ritrattano e poi restano in silenzio. #coronavirus

la pubblicita che in tempi di coronavirus sfrutta le parole polmoni e contagio

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#coronvirusitalia #coronavirus Usare su #corrieredellasera le parole ‘polmoni e contagio’ per farsi pubblicità, oggi, è davvero , davvero squallido #livignovergogna

Angela Failla@AngelaFailla2

Chi ieri ha criticato #casalino, diciamo subito che La bozza è stata diffusa dall’ufficio stampa della regione Lombardia. Il cui presidente è leghista. La lega non è amica di questo governo. E credo sia contenta se i terroni abbiano lasciato Milano #LombardiaChiusa

Giulio Pasqui@GPasqui

RaiNews parla di centinata di persone partite dalla stazione Garibaldi con l’ultimo Intercity disponible per il sud. “Persone salite senza biglietto e disposte a pagare una multa pur di partire dopo avere letto la bozza del decreto”. #coronavirus

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Mi pare di capire che siano più stringenti i controlli per non fare entrare nell’area C che per non fare uscire dalla Lombardia. #coronavirus

fuga da milano dopo il decreto che ha chiuso la lombardia

Marco Marfella@ilMenestrelloh

Il video che circola non è fake. Era la stazione Milano Garibaldi. C’era l’ultimo Milano-Salerno. Così ha detto l’ansa e rai news24. Molti sono saliti senza biglietto. Tutto sovraffolato.

Francesco Facchinetti@frafacchinetti

Complimenti a tutti i dementi che stanno scappando dalla Lombardia!Se la sanità in Lombardia sta collassano,ed è una delle migliori d’Europa, pensate se dovesse arrivare il Virus in maniera massiccia anche in Puglia,Calabria,Sicilia, Campania, cosa accadrebbe? #coronavirusitalia

Francesco Facchinetti@frafacchinetti

FRANCESCO FACCHINETTI

Ieri gente a ballare,ammassati nei ristoranti manco fosse capodanno. In fila per sciare a ridere e scherzare. Ma dove cazzo avete la testa,un minimo di senso civico. Hanno fatto bene a chiudere la Lombardia,ci meritiamo scelte drastiche perché siamo dei cretini #CoronaVirusItalia

Antonella Clerici@antoclerici

Adesso che hanno chiuso la lombardia e 11 province si e' capito che bisogna stare a casa o ancora si pensa di poter cazzeggiare come in vacanza? #coronvirusitalia

selvaggia lucarelli

Antonella Clerici @antoclerici

Non fatemi auguri x la festa della donna , fatemi il piacere x noi, x voi x la comunita' di stare a casa, di seguire le regole e di non fare gli idioti che si credono furbi #coronavirus #COVID19 #8marzo2020

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano

Milano. Il servizio del Tgcom24 ha appena mostrato centinaia di irresponsabili uno di fianco all’altro sui Navigli. L’ignoranza è il virus più contagioso.

Signor Distruggere@SirDistruggere

Presidente Conte una domanda: quelli di Milano che se ne sono andati questo fine settimana a Sestriere a sciare, in barba al divieto di frequentare luoghi di aggregazione, ora che la Lombardia è chiusa, dovranno dormire per un mese in macchina sul confine? Mi dica di sì, la prego

chiara francini@chiarafrancini

Forse non è chiaro: DOVETE STARE A CASA il più possibile. Sì. VI DOVETE FERMARE. Non si può negare la realtà per paura. RESPONSABILITÀ. È criminale dire: “Continuo a fare una vita normale”. La nostra vita non è più normale adesso. Siamo tutti in zona rossa. Tutti.

ROBERTO BURIONI

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Venezia. Non si può più entrare a Venezia. Stavamo parlando fino a un attimo fa di numero chiuso per i turisti, di navi da crociera a ridosso della città. A me fa impressione più l’idea di Venezia sigillata che di tutta la Lombardia. E impressionerà il mondo, più di Wuhan.

Giulio Serri@giulioserri

Piazza San Pietro andava chiusa a fedeli e turisti. #stateacasa seguite #angelus di #PapaFrancesco dalla televisione #coronavirusitalia

Prugna@opificioprugna

roberto burioni

Ieri si è realizzato il sogno di Bossi. In una notte sono andati via tutti i terroni da Milano. ( #JaquesEcravette ) #coronavirusitalla #zonerosse #coronavirusitalIa #Lombardia #Bossi #Conte #COVID2019italia

Roberto Burioni@RobertoBurioni

La scemenza più acuta che si sente -dopo “è solo un’influenza” che ormai è stata smentita dalla dura realtà - è “non è morto per il coronavirus ma con il coronavirus”. Presto ne parleremo.

Michele Emiliano

ORE 2.31 HO FIRMATO L’ORDINANZA PER OBBLIGARE ALLA QUARANTENA CHI ARRIVA IN PUGLIA DALLA LOMBARDIA E DALLE 11 PROVINCE DEL NORD

Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti:

Fermatevi e tornate indietro.

GIUSEPPE CONTE MICHELE EMILIANO

Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata.

Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo.

State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del nord Italia.

Avreste potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le precauzioni che ormai avrete imparato.

Ma avete preso una decisione sbagliata.

Non ho purtroppo il potere di bloccarvi, ma posso ordinarvi di comunicare il vostro arrivo ai medici di famiglia e di rimanere a casa in isolamento fiduciario per 14 giorni.

Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete già in viaggio ritornate indietro.

So cosa state provando.

Ma dovete essere lucidi.

Questo esodo non aiuta voi e fa solo male, tanto male a chi in Puglia vi aspetta e vi ama.

E a chi si trova in Puglia dico: non chiedetemi di chiudere i confini della regione, di bloccare aerei, treni, autobus e automobili perché non ho questo potere. La limitazione della libertà di circolazione è di esclusiva competenza del Governo nazionale.

Sono le due e mezza di notte e con l’Avvocatura regionale abbiamo messo a punto il testo della ordinanza che vi allego.

In questo modo sto facendo il massimo in mio potere per limitare danni sanitari gravissimi derivanti da questo improvviso esodo.