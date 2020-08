12 ago 2020 19:26

IL CORONAVIRUS CI PORTA VIA ANCHE TRINI LOPEZ – IL MUSICISTA E ATTORE DIVENTATO FAMOSO PER “QUELLA SPORCA DOZZINA” È MORTO A PER COMPLICAZONI DOVUTE AL COVID-19 – AVEVA 83 ANNI ED ERA UNA STAR DEL LATIN ROCK: TRA I SUOI BRANI PIÙ CELEBRI “IF I HAD A HAMMER”, CHE FU RILANCIATA IN ITALIA DA RITA PAVONE COME “DATEMI UN MARTELLO”…