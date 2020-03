RECORD DI CUI NON ANDARE FIERI: IL NUMERO DI VITTIME IN ITALIA HA SUPERATO QUELLE IN CINA. SIAMO ARRIVATI A 3405 MORTI, 427 IN PIÙ DI IERI - 241 I NUOVI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA - 300 BAMBINI POSITIVI AL CORONAVIRUS, MA TRA QUESTI NON CI SONO NÉ VITTIME NÉ CASI GRAVI - A MILANO È ARRIVATA L'ONDATA: 634 CONTAGI IN UN GIORNO