CORPO DA REATO - LA 58ENNE ALBA PARIETTI VIENE PAPARAZZATA DA “NUOVO” A IBIZA, DOV’ERA IN VACANZA CON IL FIGLIO FRANCESCO OPPINI E ALCUNI AMICI - LA SHOW-MILF MOSTRA UN TOPLESS DA URLO CHIRURGICO E UN FISICO SCOLPITO DA FAR INVIDIA ALLE PISCHELLE… - FOTO NON CENSURATE

Da https://it.notizie.yahoo.com

ALBA PARIETTI

Una sempre bellissima Alba Parietti, classe 1961, sta scatenando in queste ultime ore il web per via di alcuni scatti rubati al mare. La showgirl, 58 anni da compiere il prossimo 2 luglio, vanta in effetti un fisico da far invidia a ragazze o donne di parecchi anni più giovani di lei. Eccola dunque immortalata in una spiaggia di Ibiza dai fotografi del settimanale Nuovo, ovviamente e rigorosamente in topless.

ALBA PARIETTI

La Parietti, che si trova sulla isla bonita insieme al figlio Francesco e ad alcuni amici, mostra curve pressoché perfette mentre esce dalle acque cristalline delle Baleari. Poco le rimane indosso, ossia solo gli slip di un bikini nero, mettendo in evidenza la sua sempre accesa sensualità, davvero impareggiabile nonostante lo scorrere inesorabile del tempo.

ALBA PARIETTI

Alba Parietti sembra dunque non sentire davvero il tempo che passa. Paparazzata dal magazine di gossip durante la sua vacanza ibizenca, l’ex moglie di Franco Oppini ha sfoggiato un topless invidiabile, mostrando peraltro un fisico mozzafiato sotto ogni aspetto. Quale sarà dunque il suo segreto di bellezza per apparire sempre così in forma? Qualche tempo fa era stata lei stessa a consegnare la presunta ricetta della felicità su Instagram: “Vivi senza invidiare, guardando avanti con curiosità e allegria”. Ecco dunque quale può essere il segreto di questa sua smagliante prestanza fisica, aiutata certamente in buona parte dalla dea bendata della fortuna!

ALBA PARIETTI alba parietti sexy instagram alba parietti venezia alba parietti alba parietti ALBA PARIETTI alba parietti 3 alba parietti ALBA PARIETTI