COSA DOBBIAMO ASPETTARCI DAGLI “OSCAR DEL PORNO 2020”? LO SVELA BARBARA COSTA - “ANCHE QUEST’ANNO ROCCO SIFFREDI IMPERA, IN 13 – DICO 13 – CATEGORIE. PURE LA GIOVANE REBECCA VOLPETTI HA LA SUA NOMINATION, COME BEST PERFORMER STRANIERA - VALENTINA NAPPI CENTRA NOMINATION DA ANNI, QUESTA VOLTA È IN LIZZA COME BEST SESSO DI GRUPPO ESTERO E BEST FELLATIO ‘MULTIPLA’ - CI SONO CATEGORIE CHE A HOLLYWOOD SE LE SOGNANO, LÌ FANNO TANTO I PROGRESSISTI MA NON HANNO PREMI RISERVATI ALLE STAR TRANS, QUI INVECE SÌ, E TANTI…” - VIDEO + FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI

Barbara Costa per Dagospia

Qual è l’unico posto dove trovi le migliori e più gnocche e p*rche pornostar tutte insieme su di giri ma rigorosamente vestite? Agli Oscar del Porno, e dove sennò, la serata in cui il porno omaggia e gloria e premia se stesso, nel cafonal-show che si svolgerà come di regola l’ultimo sabato di gennaio – segna: il 25 – all’Hard Rock Hotel & Casino di Las Vegas. E per l’edizione 2020, sul palco, a far gli onori di casa ci sono due signore f*ghe: la porno-veterana Nikki Benz e la porn-babe Emily Bloom.

avn angela white dark side

Ok, andiamo al sodo, di dovere porno-patriottici perché, fiato alle trombe, anche quest’anno sua Porno Altezza Reale Rocco Siffredi impera, in 13 – dico 13 – categorie, e buon per gli americani che di norma inseriscono in nomination esclusivamente porno girato negli USA, confinando il nostro eroe soprattutto alle nominees straniere, altrimenti Rocco avrebbe dato filo da torcere ovunque e a chiunque, come da ragazzo, che pornava in terra americana e si portava a casa gli Oscar come migliore attore in assoluto.

avn angela white

Che anche quest’anno vinca il premio Best Performer Straniero come nel 2019? Magari, e tu, portagli fortuna, toccati dove sai, e tocca pure ferro e corni e ogni amuleto che hai. Forza Rocco! Pure la giovane Rebecca Volpetti, che ti ho presentato in un mio recente pezzo, ha la sua nomination, come Best Performer Straniera.

avn emily bloom 1

Che botta se lo prende al primo colpo! E il suo "Rebecca, An Indecent Story", porno girato da protagonista per Dorcel.com, è in lizza in altre due categorie, tra cui la prestigiosa Best Regia Estera. La nostra Valentina Nappi centra nomination da anni, questa volta nello specifico è in lizza come Best Sesso di Gruppo Estero e Best Fellatio con più peni. Daje, Valentì! Anche Malena e le gemelle Dellai partecipano al Best Sesso di Gruppo Estero, con "Rocco Siffredi Hard Academy 5… Goes Live".

avn nikki benz 1

Ma dove lo trovi uno show che premia tette e c*li i più scoperti, aperti e insalivati? E i capezzoli i più turgidi e ghiotti e leccati? Gli Oscar del Porno hanno categorie che a Hollywood se le sognano, lì fanno tanto i progressisti ma non hanno premi riservati alle star trans, il porno invece sì, e tanti, e distribuiti in più sezioni. E se non trovi nessuna nomination per il porno-gay, è perché gli Oscar del Porno Gay sono uno show – e un’occasione di lustro – a sé.

E ancora: dove lo trovi uno show che ti premia il miglior ano e la miglior vagina esibitisi in penetrazioni multiple? Le categorie dei Porno Awards son molto selettive e hanno ferme regole da rispettare: il Best BlowBang, ad esempio, si riferisce a fellatio con una bocca impegnata a soddisfare dai 3 peni in su; e il Best GangBang prevede una donna penetrata a turno da un minimo di 3 uomini a salire; l’Oscar Best Sesso di Gruppo valuta un’orgia dai 4 partecipanti in su, ma con la presenza minima di 2 donne.

avn alina lopez 1

Il Best Ingénue riguarda unicamente attrici comprese tra i 18 e i 21 anni, e non mancano premi destinati a categorie "speciali": il Best Porno di Nicchia premia i porno che trattano feticismi eccezionali, ad esempio l’irsutismo, o i porno girati con pornostar finto-incinte, o i finto-porno-incesti; c’è la categoria che premia il Porno Cuckold; e c’è pure il Best No Sex Performance, cioè l’Oscar per la miglior scena recitata senza sc*pamenti.

avn siffredi hard academy 5 goes live (3)

La sezione Miglior Regista 2020 vede 2 nomination particolari, lo scontro in famiglia tra Kayden Kross vs. Manuel Ferrara, moglie e marito. L’italianissimo Axel Braun, puoi giurarci, farà al solito incetta di premi Best Porn Parody: il suo "Captain Marvel XXX" sbaraglia la concorrenza, è inappuntabile. Superarlo? La vedo dura! Anche la splendida Angela White, tettona tra le tettone, difficile che resti a mani vuote: le sue prove porno e da attrice e da produttrice sono impareggiabili, specie la sua gangbang in "Angela White: Dark Side", e non credo solo secondo me!

avn drive 1

Lui è l’uomo che dopo Rocco porno-amo e tifo, lui è l’uomo che mai tradirò, lui è il mio partner onanistico prediletto: lui è James Deen, il mio porno-amore, che quest’anno ha pornato come un matto, conquistandosi 7 nomination, e il mio tifo da stadio va alla sua "Sono venuta in faccia a James Deen!", serie porno arrivata alla numero 10: qui si premia il piacere femminile, le secrezioni, lo squirting! Infatti in questi porno James Deen ci mette faccia e lingua insinuandosi nelle vagine e spiegando a te che lo guardi come si fa a far straziare di orgasmi una donna. È lavoro, di pubblica utilità, informazione pura, altro che fake news! Chi può sostenere il contrario?

avn drive

Best Lesbian duo/di gruppo/orgia/orale: in tutte queste categorie, dimmi un po’, come si fa a scegliere? Con che cuore, che animo, premiare uno schianto a discapito dell’altro? Come preferire le curve di Alina Lopez a quelle di Riley Reid, la lingua di Adriana Chechik tra le natiche di Tina Kay, a quella di Aidra Fox che si lavora e divora il sesso di Kristen Scott? E son meglio i gemiti di Jenna Sativa o le urla di Riley Reyes in Best Female Massage? E quale attrice premiare come Best Solo/Tease, ovvero la migliore scena di seduzione/masturbazione? Eh?!?

avn valentina nappi 1

Mamma mia, ma c’è pure Nina Hartley! In lizza come Miglior Attrice non protagonista! Ha quasi 61 anni, 40 passati nel porno, senza tregua. Questa donna ci porno-sotterrerà tutti!

Importantissimo!!! Anche tu puoi votare, sul sito Avn.com: clicca sulla tua pornostar preferita, e su altre determinate categorie, massimo 5 volte per ognuna, fino alle 12 (americane) del 25 gennaio. Buon Oscar del Porno a tutti!

