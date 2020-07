COSA FA LORENZETTO DI NOTTE? FA LE PULCI AI GIORNALI – L’EDITORIALE DI SENALDI SU LIBERO: L’IMMIGRATO CHE SACRIFICA LA VITA IN MARE PER CORRERE IN SOCCORSO DEI BENETTON CI MANCAVA - TITOLO DAL 'CORRIERE DI VERONA': "MICAELA, CASO ORMAI CHIUSO. MA SI INDAGA ANCORA". PIÙ CHIUSO DI COSÌ – BRUNELLO CUCINELLI, "L’UOMO CHE NACQUE DUE VOLTE"...

Natalia Aspesi intervista su Repubblica «il signore del cashmere di massimo lusso», Brunello Cucinelli. Il quale dice: «Se guardo una camicia del 1979 mi ricordo dei miei 17 anni e dei figli dei fiori». Quindi è nato nel 1962. Ma nella risposta successiva afferma: «In 67 anni ho visto cambiare 62 governi». Quindi è nato nel 1953. L’uomo che nacque due volte. Gli è andata davvero di lusso.

Titolo dell’editoriale del direttore Massimo Giannini sulla prima pagina della Stampa: «Controcanto alle sirene sovranista». Il riferimento è alle sirene? Allora serviva il plurale: «sirene sovraniste». Il riferimento è al controcanto? Allora bisognava scrivere «Controcanto sovranista alle sirene». Almeno Ulisse, nel dubbio, non leggeva i giornali.

Editoriale su Libero del direttore Pietro Senaldi: «La maggioranza ieri si è aggrappata alla foto pubblicata da Repubblica di un profugo spirato su una zattera nel tentativo di raggiungere le nostre coste per alzare una cortina fumogena che nascondesse la fregatura che ci hanno dato i Benetton su Autostrade». L’immigrato che sacrifica la vita in mare per correre in soccorso dei Benetton ci mancava.

Titolo dalla prima pagina della Verità: «Perquisizioni all’università cara ai grillini per la frode fiscale svelata dalla “Verità”». Esiste un’università amata dal Movimento 5 stelle in quanto specializzata in una frode fiscale denunciata dalla Verità?

Titolo dal Corriere di Verona: «Micaela, caso ormai chiuso. Ma si indaga ancora». Più chiuso di così.