26 giu 2020 12:00

COSA FA LORENZETTO DI NOTTE? FA LE PULCI AI GIORNALI! SULLA STAMPA LA MARZANO TIRA IN BALLO I LAGER PER LA VICENDA DEI 7 RAGAZZI DI LIGNANO CHE HANNO PRENOTATO A NOME DI UN CENTRO STUPRI. COSA C’ENTRANO I CAMPI DI STERMINIO? NON SI SA - "LA VERITA’" TIRA IN BALLO MATTARELLA PER UNA LITE SULLE CAPRETTE DI UNA CASCINA. PERCHE’? VA A SAPERLO - L’ERRORE DI ORTOGRAFIA DI DON MAZZI...