COSA FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – "DOMANI" E IL RITRATTO DEL PRESIDENTE DEL TURKMENISTAN "CON I CAPELLI DEL COLORE DI RENATO ZERO". QUALE SARA' IL COLORE DI RENATO ZERO? - “FRASI SUL RIMPASTO DEL ‘CORRIERE’ MAI PRONUNCIATE DA CONTE”. DIAVOLO DI UN PREMIER, ABBIAMO TEMUTO CHE VOLESSE CAMBIARE ANCHE LO STAFF IN VIA SOLFERINO - TITOLO SOPRA LA TESTATA DEL “FATTO”: “TALORA STAMPA LIBERA SERVE A QUALCOSA”. NOI PENSARE STESSA COSA, BUANA

MASSIMO FINI

Sommario dalla Repubblica: «“Menu speciale per il 25 ma il vero regalo sarà fargli vedere i familiari attraverso il plexiglass”». «La “cabina di Mike” è uno spazio circondato dal plexiglass», scrive l’inviato Maurizio Crosetti nell’articolo. Prendiamo atto con rammarico che sono tornate in azione le «ss» della plastica già viste all’inizio della pandemia e ribadiamo che si scrive «plexiglas», marchio registrato fin dal 1949.

***

Sul Fatto Quotidiano, un fin troppo colto articolo di Massimo Fini scomoda e dà per certe svariate ipotesi su san Paolo (senza però dire che trattasi di congetture), onde giustificare il rimpianto per una festa spirituale, il Natale, che da tempo ormai non esisterebbe più. Gli perdoniamo sia l’omissione dei nomi degli studiosi ai quali s’è abbeverato sia l’incipit sbagliato («Giovedì si celebra il Santo Natale», anziché venerdì), anche per parare l’obiezione secondo cui la festività inizia con la messa vespertina della vigilia seguita dalla «Missa in nocte». Ma almeno scriva correttamente Nietzsche, che invece secondo lui è Nietsche.

friedrich nietzsche

***

Titolo dal Corriere della Sera: «Sfregiò Jessica Notaro. Confermati i 25 anni». Testo: «Edson Tavares, ex fidanzato di Jessica Notaro, sconterà una pena di oltre 15 anni di carcere». Siamo d’accordo con il Corriere, che ha riformato nel titolo la sentenza definitiva della Cassazione: 10 anni in più questo criminale li merita tutti.

***

GESSICA NOTARO

In un articolo sul dorso romano della Repubblica, Rory Cappelli rilancia il racconto di un vigile del fuoco commosso dall’omaggio papale alla Madonna di piazza di Spagna (che per la precisione sarebbe piazza Mignanelli).

«Pensi: da quando è stata eretta nel 1850», racconta Ivano Procaccini all’autrice dell’articolo, «l’abbiamo sempre fatto, tranne che nel periodo bellico. Il papa nel 1850 ci disse che ogni 8 dicembre avremmo dovuto omaggiare la Madonna con i fiori. È un grande onore essere parte di una tradizione tanto nobile». Nobile senz’altro, ma non dal 1850, perché la colonna fu inaugurata solo nel 1857 e l’omaggio floreale risale al 1923 (o, secondo altre fonti, al 1938). Senza contare che il dogma dell’Immacolata – credenza antichissima, è vero – venne proclamato nel 1854.

gessica notaro

***

Titolo sopra la testata del Fatto Quotidiano: «Dopo la denuncia del “Fatto” sul mega condono edilizio col “silenzio assenso” in Emilia-Romagna, Bonaccini lo ritira. Talora stampa libera serve a qualcosa». Noi pensare stessa cosa, buana.

***

Per la strage familiare di Trebaseleghe (un padre che uccide i due figli adolescenti e poi si suicida), Il Giornale si affida alla penna di Serenella Bettin: «La tragedia è stata scoperta poco dopo l’ora del pranzo nella villetta di via Sant’Ambrogio, la via principale omonima della frazione, dallo zio dei due ragazzi. È stato l’uomo, dopo l’inquietante ritrovamento dei cadaveri, a chiamare subito i carabinieri». Ritrovamento rassicurante no di certo. «I parenti che abitano al piano di sotto dell’abitazione, non vedendoli venire giù per pranzo si sono insospettiti.

bonaccini

Probabilmente dovevano pranzare insieme per il pranzo della domenica». Improbabile che si trattasse della cena. «L’uomo ha lasciato una lettera, ma non risulta scritta alcuna motivazione», tanto più che «“l’uomo ha lasciato uno scritto - spiegano gli investigatori - ma non c’è alcuna motivazione all’interno”». Mancano le motivazioni, l’abbiamo capito. «Chi conosceva il ragazzo e il padre, è sconvolto». Tutti sereni quelli che non li conoscevano.

***

gurba

Sotto un ritratto del presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, detto Gurba, il Domani mette la seguente didascalia: «Questo talentuoso presidente è un uomo con una perfetta riga a lato sui capelli del colore di Renato Zero». Quale sarà il colore di Renato Zero?

***

renato zero

Sulla Repubblica, un’articolessa firmata da Paolo Condò occupa un’intera pagina: «Spagna. La Liga è il torneo che meglio ha assecondato le sue regine, le squadre impegnate ad agosto nelle coppe, regalando loro due settimane (al Real una, ma s’era fermato prima): è ripresa il 12 settembre come in Inghilterra, ma il Siviglia vincitore dell’Europa League e il tandem Atletico-Barça, usciti ai quarti in Champions, sono partite il 27». Solo confusione di genere o anche mentale?

***

sant'ignazio di loyola

«Una suora salesiana cinguetta che del Natale si può fare a meno, il che vuol dire che anche San Giovanni Bosco, insieme a San Francesco e a Sant’Ignazio di Lojola, si sta rivoltando nella tomba», scrive Silvana De Mari sulla Verità. L’ultimo si rivolta più dei primi due, visto che nacque a Loyola, con la «y».

***

GIUSEPPE CONTE CONFERENZA STAMPA

Nella rubrica 10eLotto, il Corriere della Sera pubblica tra i 20 numeri vincenti il 25, il 26 e il 25. La fortuna è cieca e spesso torna sui suoi passi.

***

Titolo della Verità: «Smentita di Palazzo Chigi. “Frasi sul rimpasto del Corriere mai pronunciate da Conte”». Diavolo di un premier, per un attimo abbiamo temuto che volesse cambiare anche lo staff di direzione in via Solferino.

