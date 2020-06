COSA FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI - SOMMARIO DALLA VERITÀ: «IL PROBLEMA NON È IL COLORE DELLA PELLE DEGLI STRANIERI, MA IL MONDO IN CUI VENGONO». QUINDI IL PROBLEMA SIAMO NOI O IL MONDO IN CUI RAGGIUNGONO L’ORGASMO? – IL MANIFESTO TITOLA D’APERTURA IN PRIMA PAGINA: «RIPRESA, CONTE INVITA TUTTI AL TAVOLO». MEGLIO DEGLI APERITIVI SERVITI AL BANCO

Massimo Cacciari annuncia su Repubblica che «la Nuova Edizione commentata delle Opere di Dante è finalmente giunta alla Commedia». A un certo punto scrive: «E Malato con i suoi collaboratori “osano” esplicitare il problema – quasi sempre sottaciuto o ridotto ad arida questione metodologica». Lo stesso Malato, senza nome e senza alcuna qualifica, più avanti è citato altre cinque volte. La redazione ci mette una pezza nel titolo: «La nuova edizione delle opere del poeta, a cura di Enrico Malato». Si vede che per la redazione Cultura gli articoli del filosofo veneziano sono come i pelati De Rica per il gatto Silvestro: «Su Cacciari non si può».

Quotidiani che nella giornata di martedì hanno scritto «plexiglass» anziché «plexiglas»: 39. Record di citazioni: Avvenire con 4. Errori più vistosi: La Repubblica e La Stampa, entrambe a pagina 6, titoli di apertura. In proposito, Lucia Azzolina, parlando del decreto Scuola, ha bastonato su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini: «Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive “plexiglass”. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza». Non desta meraviglia che la signora sia ministro dell’Istruzione.

Il Manifesto titola d’apertura in prima pagina: «Ripresa, Conte invita tutti al tavolo». Meglio degli aperitivi serviti al banco.

Sommario dalla Verità: «Il problema non è il colore della pelle degli stranieri, ma il mondo in cui vengono». Quindi il problema siamo noi o il mondo in cui raggiungono l’orgasmo?

Articolo della Verità su Hong Kong firmato da Gabriele Carrer: «Chi di dialogo con Pechino sono gli Stati Uniti, che valutano addirittura sanzioni, e i loro alleati». Cioè?

Piergiorgio Odifreddi in un articolo sulla Stampa parla della virologa «Maria Rita Gismondi». No, Odifreddo: si chiama Gismondo.

Titolo da Libero: «Va in carcere per dire messa con 8 telefoni». Più che una messa, una conference call.

Titolo dal Fatto Quotidiano: «La nonna è scatenata, festeggia la fine della quarantena con una corsa a perdifiato in sella al motorino elettrico». Non sapevamo che i ciclomotori avessero i polmoni.

Titolo di apertura del Giornale: «È guerra civile per andare in vacanza». Poi però nel sommario si legge: «È lite con la Sardegna». Derubricato il conflitto armato nello spazio di due righe. Meno male.

Titolo dalla prima pagina di Avvenire: «Morire in un non-luogo di invisibilità». ‘na fatica.