15 set 2019 17:28

COSA RESTA DI SILVIO BERLUSCONI, DOPO CHE “I FIGLI” CHE HA CRESCIUTO LO STANNO ABBANDONANDO? – ALDO GRASSO E IL COMPLESSO DI EDIPO A COLOGNO: "NON SOLO TOTI, SOTTO LE ANTENNE MEDIASET SI STA CONSUMANDO UN “PARRICIDIO PRIMORDIALE”. DEL DEBBIO CONDUCE IN VIDEO BATTAGLIE IN FAVORE DI SALVINI. COSÌ COME MARIO GIORDANO, ORMAI IN PIENO TRIP BERCIANTE. A UN CERTO PUNTO, PERSINO FEDELE CONFALONIERI SI È ACCORTO CHE…"