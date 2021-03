COSA RESTA DI TANTI FILM SE GLI LEVI LE CANZONI? – DI CAPRIO E KATE WINSLET SAREBBERO SOLO 2 TURISTI SUICIDI SULLA PRUA DEL "TITANIC" SE NON FOSSE PER LA MELODIA DI "MY HEART WILL GO ON". "IL GRANDE FREDDO" PIÙ CHE UN FILM È UN BELLISSIMO SANREMO AMERICANO'' - ANTONIO D’ORRICO ESALTA IL ''SALVATORI 2021'', IL DIZIONARIO DELLA CANZONE DI DARIO SALVATORI - VIDEO

Antonio D’Orrico per “Sette - Corriere della Sera”

DARIO SALVATORI SI CHIEDE: sarebbe così esaltante la scena di Rocky Balboa che corre per le strade di Philadelphia senza la tromba di Maynard Ferguson in Gonna Fly Now? Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non «sarebbero soltanto due turisti suicidi sulla prua del Titanic se non fosse per la melodia di My Heart Will Go On»?

E farebbe così tanta paura la scena di Janet Leigh sotto la doccia in Psycho senza «lo stridio isterico» del violino?

Salvatori cita il regista Robert Bresson: «L'occhio è superficiale, mentre l'orecchio è profondo». Io aggiungo Ruggero Guarini, una delle migliori menti della sua generazione (Napoli 1931), e la sua domanda: «Cosa resta di tanti film se gli levi le canzoni?».

Ho rivisto Il grande freddo, film saldo di un'epoca. La storia che racconta è raccontata principalmente dalle canzoni (stupende) di cui è intessuto. Più che un film è un bellissimo festival di Sanremo americano.

IL SALVATORI 2021 (Iacobelli editore), il dizionario della canzone di Dario Salvatori, è al primo posto, oggi, nella mia Hit Parade personale. Mentre, nel mio personale album Panini, al top è da mesi Luis Muriel, ormai la reincarnazione di Ronaldo (il Fenomeno); 2° Lukaku; 3° Mkhitaryan. Eriksen e Perisic stanno arrivando (al suono della tromba di Maynard Ferguson)

