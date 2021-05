COSA RESTERA’ DI QUESTI ANNI ’80? I DURAN DURAN CHE TORNANO DOPO 6 ANNI CON IL SINGOLO "INVISIBLE" (IN ATTESA DELL'ALBUM "FUTURE PAST" CHE USCIRA’ IL 22 OTTOBRE) - IL VIDEO DI "INVISIBLE" È STATO CREATO DA UN'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - QUEST'ANNO CADE IL 40ESIMO ANNIVERSARIO DELL'USCITA DEL PRIMO ALBUM DEL GRUPPO – VIDEO

Da leggo.it

DURAN DURAN

Sono stati il glorioso passato del pop ed hanno deciso di essere anche il futuro. I Duran Duran, gruppo icona degli anni Ottanta, si lanciano in una nuova impresa musicale connotata dall’utilizzo di intelligenza artificiale. È uscito ieri il nuovo singolo Invisible, primo estratto dal loro quindicesimo album in studio che si intitolerà Future Past e che uscirà in tutto il mondo il 22 ottobre

DURAN DURAN

Il disco ha tra i produttori Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson ed ospiti annunciati come il chitarrista del Blur, Graham Coxon, l’ex pianista di Bowie, Mike Garson, e Lykke Li alla voce (più altri featuring che verranno annunciati in seguito).

La novità è che il video musicale che accompagna il singolo è stato creato da una A. I. (Artificial Intelligence), una Intelligenza Artificiale - chiamata Huxley - ed uscirà prima dell’esibizione televisiva ai Billboard Music Awards 2021, in diretta da Londra, il 23 maggio.

DURAN DURAN DURAN DURAN