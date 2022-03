COSA C’E’ DIETRO L’USCITA DALLA RAI DELL’EX VELINO DI “STRISCIA” PIERPAOLO PRETELLI? IL CALO DI ASCOLTI OGNI QUAL VOLTA APPARIVA A DOMENICA IN E LA SUA NON PROPRIO ESEMPLARE PRESTAZIONE NELLA PUNTATA SANREMESE ANDATA IN ONDA DALL'ARISTON AVREBBERO RAFFREDDATO GLI ENTUSIASMI A VIALE MAZZINI. CHI HA PAGATO IL SOGGIORNO DI 4 GIORNI A SANREMO?FORSE MAMMA RAI? AH, NON SAPERLO...

Dagonews

pierpaolo pretelli

L' ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli oggi a Verissimo ha parlato di un suo ritorno in Mediaset come di un ritorno a casa dopo la breve esperienza in quel di mamma Rai con Carlo Conti a Tale e quale show e poi con la Zia Mara a Domenica in. Noto per essere il fidanzato della scio' girl persiana Giulia Salemi, secondo i soliti ben informati però il suo addio alla tv pubblica non sarebbe certo stata una sua scelta volontaria.

L'oggettivo e facilmente verificabile calo di ascolti ogni qual volta appariva nella trasmissione domenicale e la sua non proprio esemplare prestazione sempre nel contenitore domenicale nella puntata sanremese andata in onda dall'Ariston avrebbero raffreddato gli entusiasmi sul suo conto di Viale Mazzini. Indovina Indovinello : chi ha pagato il soggiorno di 4 giorni a Sanremo? Forse mamma Rai? Ah, non saperlo...

giulia salemi e pierpaolo pretelli

pierpaolo pretelli e mara venier a la vita in diretta pierpaolo pretelli giulia salemi giulia salemi e pier paolo pretelli pierpaolo pretelli salemi pretelli