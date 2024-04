COSA C’E’ DIETRO IL VENTILATO ADDIO DI AMADEUS ALLA RAI? COME DAGO DIXIT, IL CONDUTTORE STA TRATTANDO CON DISCOVERY PER ANDARE A OCCUPARSI DI TUTTO L’INTRATTENIMENTO DEL CANALE “NOVE” CON UN INCARICO DA DIRETTORE ARTISTICO-MANAGER ALLA MARIA DE FILIPPI - CON QUESTO PASSAGGIO AMADEUS VERREBBE RICOPERTO DI SOLDI, TRIPLICANDO ALMENO QUELLO CHE ADESSO PRENDE IN RAI (POCO PIÙ DI UN MILIONE DI EURO) – “AMA” INCONTRERA’ MARTEDÌ IL DIRETTORE GENERALE ROSSI CHE NON LO VUOLE E HA GIÀ INDIVIDUATO STEFANO DE MARTINO COME SUO SOSTITUTO…

Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

Amadeus ha comunicato ai vertici Rai che «sta riflettendo se cambiare vita». Questo, ovviamente, significa che lascia la Rai.

Ora scatta la competizione tra Mediaset e Discovery. A Mediaset lui c’è già stato, con risultati modesti.

Ma la corte di Pier Silvio Berlusconi sarà serrata e con validi argomenti. Il presentatore potrebbe invece farsi allettare dalla proposta di Warner Bros Discovery per occuparsi di tutto l’intrattenimento del canale Nove.

Diventerebbe così una sorta di replica di quello che Maria De Filippi fa per Canale 5.

E con questo passaggio, Amadeus verrebbe sepolto di soldi, triplicando almeno quello che adesso prende in Rai (poco più di un milione di euro). Se ciò accadesse, Nove, dopo il colpaccio di Fabio Fazio, diventerebbe un assoluto protagonista nell’universo italiano della tv generalista, andando pericolosamente a intaccare un territorio, quello dell’intrattenimento, che in sostanza tiene in piedi tutta Mediaset.

AMADEUS E LA RAI SI INCONTRANO MARTEDÌ

Renato Franco per corriere.it - Estratti

«Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare»: Fiorello ormai è come la Pizia, il sacerdote che dal suo antro all'aperto con vista Tevere svela i responsi del cavallo di viale Mazzini. Amadeus è a quasi due passi fuori dalla Rai, sembra che non ci siano molti margini di manovra anche se dalla tv di Stato fanno sapere che le «diplomazie sono al lavoro». Difficile possano ricucire uno strappo che ormai sembra troppo profondo.

La firma — e dunque anche il comunicato evocato da Fiorello — sembra destinata ad arrivare, ma non subito. In realtà la situazione è in evoluzione continua, ora dopo ora, potrebbe precipitare da un momento all'altro e non lascia certezze scritte nel marmo. Al momento però si parla di un'attesa che dovrebbe essere fino a martedì, quando al settimo piano di viale Mazzini andrà in scena l'incontro (o lo scontro?) tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi.

In realtà l'appuntamento sembra essere destinato ad avere i contorni di un pro forma, una questione di educazione professionale e aziendale. Insomma un incontro più dovuto che sentito.

Rossi infatti fa parte di quell'anima della Rai che non spinge per avere la firma di Amadeus, e anzi secondo Dagospia avrebbe già individuato in Stefano De Martino un sostituto per l'access prime time, la fascia dopo il tg dove Amadeus con i Soliti ignoti prima e Affari Tuoi dopo ha portato a casa ogni sera oltre cinque milioni di spettatori. Ormai il conduttore ha capito che la Rai è spaccata sul suo nome (l’ad Sergio lo vuole, il dg Rossi no) e ha messo i pesi sulla bilancia.

