Romina Marceca per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Quel buttafuori mi ha preso da dietro e poi mi ha sferrato tre pugni in faccia. Ho perso i sensi». È la denuncia ai carabinieri del ragazzino di 15 anni pestato dentro al Piper, la storica discoteca a Parioli in via del Tagliamento. Ha il naso fratturato e 30 giorni di prognosi. Il buttafuori è indagato dalla procura per lesioni colpose e i carabinieri della compagnia Parioli stanno visionando le telecamere interne alla discoteca per ricostruire con esattezza cosa è accaduto.

La madre protegge il ragazzino e « non voglio che si scriva di questa storia » , dice richiudendo la porta di casa. Ma è stata lei a accompagnare il figlio subito dopo quell'aggressione scoppiata, secondo quanto ha messo nero su bianco lo studente «perché avevamo intonato cori da stadio dentro al bagno con i miei amici e altri ragazzi che non conosco». La famiglia, il padre è un penalista, sarebbe anche in possesso di alcuni video in cui è stato ripreso quanto accaduto.

L'aggressione sarebbe scoppiata poco dopo le 2 e 30 di notte di sabato 30 aprile nel locale che ha lanciato Patty Pravo ma ancora prima aveva ospitato star del calibro di David Bowie. Gli adolescenti, quasi tutti quindicenni, hanno intonato cori da stadio dentro i bagni della discoteca. Nemmeno il rimprovero dei buttafuori li ha fermati. E quando il gruppo di una decina di adolescenti ha deciso di lasciare i bagni, quei cori non sono cessati.

È a quel punto che si sarebbe verificata l'aggressione da parte del buttafuori che si trovava davanti alla porta del bagno. « Mi ha preso a pugni e ho perso per qualche istante i sensi. Mi sono messo su un divanetto e il mio amico, che spero abbia visto quanto accaduto, è andato a prendere il ghiaccio. Poi, dopo aver recuperato la mia giacca sono andato fuori. Ero spaventato».

L'adolescente è arrivato davanti a altri buttafuori e è a loro che ha raccontato quanto gli era successo. Era dolorante. «I buttafuori che erano all'esterno mi hanno detto che non sono responsabili della società. Mi hanno detto che loro erano addetti all'esterno del locale». Pochi minuti dopo è arrivata la mamma dell'adolescente alla quale sarebbe stato negato dai proprietari il comportamento aggressivo del buttafuori.